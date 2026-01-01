Минюст просит прекратить деятельность организации по защите животных

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Министерство юстиции РФ просит суд прекратить деятельность общероссийской общественной организации "Российское общество защиты животных "Фауна", следует из данных Тверского суда Москвы, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

"Административный истец: Министерство юстиции Российской Федерации, административный ответчик: Общероссийская общественная организация "Российское общество защиты животных "Фауна". Категория дела: о прекращении деятельности и исключении сведений о некоммерческой организации из государственного реестра",- следует из данных.

Заседание назначено на 12 февраля. Беседа по данному иску прошла в суде в декабре 2025 года.