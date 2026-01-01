Рейтинг@Mail.ru
Минюст просит прекратить деятельность организации по защите животных - РИА Новости, 01.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:34 01.01.2026
https://ria.ru/20260101/minyust-2065994719.html
Минюст просит прекратить деятельность организации по защите животных
Минюст просит прекратить деятельность организации по защите животных - РИА Новости, 01.01.2026
Минюст просит прекратить деятельность организации по защите животных
Министерство юстиции РФ просит суд прекратить деятельность общероссийской общественной организации "Российское общество защиты животных "Фауна", следует из... РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T21:34:00+03:00
2026-01-01T21:34:00+03:00
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150902/38/1509023856_0:0:3248:1828_1920x0_80_0_0_2285743732984f5a4fff7d7936ca4f1c.jpg
https://ria.ru/20251230/minjust-2065711267.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150902/38/1509023856_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_74665f651eed81f06b2023c3ad5ccbec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество
Общество
Минюст просит прекратить деятельность организации по защите животных

Минюст просит ликвидировать "Российское общество защиты животных "Фауна"

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание Минюста РФ
Здание Минюста РФ - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Здание Минюста РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Министерство юстиции РФ просит суд прекратить деятельность общероссийской общественной организации "Российское общество защиты животных "Фауна", следует из данных Тверского суда Москвы, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Административный истец: Министерство юстиции Российской Федерации, административный ответчик: Общероссийская общественная организация "Российское общество защиты животных "Фауна". Категория дела: о прекращении деятельности и исключении сведений о некоммерческой организации из государственного реестра",- следует из данных.
Заседание назначено на 12 февраля. Беседа по данному иску прошла в суде в декабре 2025 года.
Согласно данным сервиса "Бир-аналитик", с которыми ознакомилось РИА Новости, организация была зарегистрирована в 2005 году. Основным видом её деятельности является издательская.
Здание Министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Минюст внес в перечень нежелательных организаций три иностранные НПО
30 декабря 2025, 16:21
 
Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала