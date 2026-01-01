https://ria.ru/20260101/minyust-2065994719.html
Минюст просит прекратить деятельность организации по защите животных
Минюст просит прекратить деятельность организации по защите животных
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Министерство юстиции РФ просит суд прекратить деятельность общероссийской общественной организации "Российское общество защиты животных "Фауна", следует из данных Тверского суда Москвы, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Административный истец: Министерство юстиции Российской Федерации, административный ответчик: Общероссийская общественная организация "Российское общество защиты животных "Фауна". Категория дела: о прекращении деятельности и исключении сведений о некоммерческой организации из государственного реестра",- следует из данных.
Заседание назначено на 12 февраля. Беседа по данному иску прошла в суде в декабре 2025 года.
Согласно данным сервиса "Бир-аналитик", с которыми ознакомилось РИА Новости, организация была зарегистрирована в 2005 году. Основным видом её деятельности является издательская.