Россия считает важным развитие силовой компоненты ОДКБ, заявил Лавров - РИА Новости, 01.01.2026
21:12 01.01.2026
Россия считает важным развитие силовой компоненты ОДКБ, заявил Лавров
Россия считает важным развитие силовой компоненты ОДКБ, заявил Лавров - РИА Новости, 01.01.2026
Россия считает важным развитие силовой компоненты ОДКБ, заявил Лавров
Россия во время своего председательства в ОДКБ сохранит преемственность в развитии основных направлений взаимодействия, также считает важным развитие силовой... РИА Новости, 01.01.2026
россия, сергей лавров, одкб, в мире
Россия, Сергей Лавров, ОДКБ, В мире
Россия считает важным развитие силовой компоненты ОДКБ, заявил Лавров

Лавров: Россия сохранит преемственность в развитии ОДКБ

Сергей Лавров
Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Россия во время своего председательства в ОДКБ сохранит преемственность в развитии основных направлений взаимодействия, также считает важным развитие силовой компоненты организации, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Россия сохранит преемственность в развитии основных направлений взаимодействия, в том числе будет продолжена работа по реализации инициатив только что завершившегося председательства Киргизской Республики. С учетом геополитической напряженности ставим перед собой цели дальнейшей консолидации государств-членов ОДКБ, упрочения союзнических связей, углубления координации по ключевым международным проблемам", - говорится в комментарии, размещенном на сайте министерства.
Объединенный штаб ОДКБ рассказал о приоритете на 2026 год
27 декабря 2025, 10:12
Объединенный штаб ОДКБ рассказал о приоритете на 2026 год
27 декабря 2025, 10:12
Также важное значение придается развитию силовой компоненты организации, указал министр.
"Предполагается сделать акцент на наращивании боевого потенциала коллективных сил ОДКБ, оснащении их современным и совместимым вооружением и техникой. Работа будет выстраиваться в соответствии с характером текущих и перспективных вызовов с учетом опыта современных вооруженных конфликтов. Отдельное внимание уделим вопросам сотрудничества в сфере защиты от биологических угроз, а также информационной безопасности", - отметил министр.
Обеспечение технологического лидерства в военной сфере, развитие оборонно-промышленных комплексов стран ОДКБ и их сотрудничество являются также российскими ориентирами, заявил глава дипведомства.
Среди других целей российского председательства он отметил расширение инструментария для совместной борьбы с международным терроризмом и экстремизмом, легализацией преступных доходов и финансированием терроризма, а также противостояния незаконному обороту наркотиков и оружия, транснациональной организованной преступности, незаконной миграции.
"Уверены в поддержке наших партнеров в реализации приоритетов российского председательства, готовы к тесной плодотворной работе в 2026 году. Убежден, что совместными усилиями мы выведем сотрудничество в рамках ОДКБ на качественно новый уровень в интересах сохранения и укрепления мира на пространстве организации", - подчеркнул Лавров.
Путин назвал приоритеты ОДКБ
8 декабря 2025, 20:22
Путин назвал приоритеты ОДКБ
8 декабря 2025, 20:22
 
Россия Сергей Лавров ОДКБ В мире
 
 
