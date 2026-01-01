Рейтинг@Mail.ru
Киев пытается терактами отыграться за успехи ВС России, считают в МИД
18:12 01.01.2026 (обновлено: 19:39 01.01.2026)
Киев пытается терактами отыграться за успехи ВС России, считают в МИД
Киев пытается терактами отыграться за успехи ВС России, считают в МИД
Киев пытается терактами отыграться за успехи ВС России, считают в МИД

© РИА Новости Здание МИД России
Здание МИД России. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Киев на фоне успехов Вооруженных Сил РФ и провалившейся попытки атаковать резиденцию российского президента Владимира Путина в бессильной злобе решил отыграться на мирных жителях, заявили в четверг в МИД РФ, реагируя на террористическую атаку в Херсонской области.
В ночь на 1 января киевский режим осуществил целенаправленную атаку снаряжёнными боеприпасами БПЛА на кафе и гостиницу в селе Хорлы Херсонской области, где местные жители семьями собрались встречать Новый год. По предварительным данным, пострадали более 50 человек, 24 человека погибли, в том числе ребенок. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что возбуждено уголовное дело о теракте по факту гибели более 20 мирных жителей.
"На фоне успехов российских Вооруженных Сил и поражений ВСУ на фронте, а также провалившейся попытки укротеррористов атаковать в ночь на 29 декабря 2025 года государственную резиденцию президента Российской Федерации в Новгородской области киевский узурпатор решил в бессильной злобе отыграться на беззащитных мирных жителях", - говорится в заявлении министерства на сайте.
Ради удержания власти Владимир Зеленский "готов убивать женщин и детей, идти на преступления сродни тому, что было совершено в одесском Доме профсоюзов, стремясь запугать население воссоединившихся российских регионов, навечно связавшее путем проведения референдумов свою судьбу с Россией", указали в министерстве.
"Что касается попытки удара киевского режима по резиденции президента России в Новгородской области, то в ходе проведения специальной технической экспертизы блока навигационной системы одного из украинских БПЛА, сбитых ночью 29 декабря 2025 года в воздушном пространстве Новгородской области, представителям российских спецслужб удалось извлечь загруженный в него файл с полетным заданием. Данные материалы по установленным каналам будут переданы американской стороне", - добавили в ведомстве.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. Начальник зенитных ракетных войск ВКС РФ генерал-майор Александр Романенков заявил в среду, что террористическая атака киевского режима была целенаправленной, тщательно спланированной и носила эшелонированный характер. Позднее Минобороны РФ сообщило, что представители российских спецслужб в ходе экспертизы извлекли из блока навигационной системы одного из сбитых дронов, летевших на резиденцию президента РФ, загруженный в него файл с полетным заданием. Расшифровка данных маршрутизации показала, что конечной целью атаки являлся один из объектов резиденции в Новгородской области.
