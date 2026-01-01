Киев пытается терактами отыграться за успехи ВС России, считают в МИД

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Киев на фоне успехов Вооруженных Сил РФ и провалившейся попытки атаковать резиденцию российского президента Владимира Путина в бессильной злобе решил отыграться на мирных жителях, заявили в четверг в МИД РФ, реагируя на террористическую атаку в Херсонской области.

В ночь на 1 января киевский режим осуществил целенаправленную атаку снаряжёнными боеприпасами БПЛА на кафе и гостиницу в селе Хорлы Херсонской области, где местные жители семьями собрались встречать Новый год. По предварительным данным, пострадали более 50 человек, 24 человека погибли, в том числе ребенок. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что возбуждено уголовное дело о теракте по факту гибели более 20 мирных жителей.

"На фоне успехов российских Вооруженных Сил и поражений ВСУ на фронте, а также провалившейся попытки укротеррористов атаковать в ночь на 29 декабря 2025 года государственную резиденцию президента Российской Федерации в Новгородской области киевский узурпатор решил в бессильной злобе отыграться на беззащитных мирных жителях", - говорится в заявлении министерства на сайте.

Ради удержания власти Владимир Зеленский "готов убивать женщин и детей, идти на преступления сродни тому, что было совершено в одесском Доме профсоюзов, стремясь запугать население воссоединившихся российских регионов, навечно связавшее путем проведения референдумов свою судьбу с Россией", указали в министерстве.

"Что касается попытки удара киевского режима по резиденции президента России в Новгородской области, то в ходе проведения специальной технической экспертизы блока навигационной системы одного из украинских БПЛА, сбитых ночью 29 декабря 2025 года в воздушном пространстве Новгородской области, представителям российских спецслужб удалось извлечь загруженный в него файл с полетным заданием. Данные материалы по установленным каналам будут переданы американской стороне", - добавили в ведомстве.