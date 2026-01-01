Киев пытается доказать жизнеспособность своими атаками, заявили в МИД

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Киевский режим террористическими атаками тщетно пытается доказать свою жизнеспособность, заявили в МИД РФ.
В ночь на 1 января киевский режим осуществил целенаправленную атаку снаряжёнными боеприпасами БПЛА на кафе и гостиницу в селе Хорлы Херсонской области, где местные жители семьями собрались встречать Новый год. По предварительным данным, пострадали более 50 человек, 24 человека погибли, в том числе ребенок. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что возбуждено уголовное дело о теракте по факту гибели более 20 мирных жителей.
"Каждый день силами ПВО Минобороны России отражаются попытки атак беспилотников ВСУ по регионам нашей страны, в том числе столице - сегодня их было порядка 10. Цель таких попыток - отвлечь внимание от провалов ВСУ на фронте. Киевский режим тщетно пытается с помощью террористических актов доказать свою жизнеспособность", - говорится в комментарии министерства на сайте.
Как отметили в российском МИД, комментируя атаку ВСУ на мирных жителей Херсонской области, "совершив это варварское злодеяние, киевский режим вновь показал свою человеконенавистническую неонацистскую сущность".
"Дроны ВСУ полетели на мирных жителей буквально сразу после очередных лицемерных рассуждений Зеленского в своем новогоднем обращении о стремлении Киева к миру. Его зашкаливающий цинизм и полная утрата нравственных ориентиров давно перестали удивлять", - указали в ведомстве.
Все виновные в этом чудовищном кровавом преступлении будут установлены и понесут неотвратимое наказание, подчеркнули в МИД РФ.