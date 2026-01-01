Киев пытается доказать жизнеспособность своими атаками, заявили в МИД

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Киевский режим террористическими атаками тщетно пытается доказать свою жизнеспособность, заявили в МИД РФ.

Как отметили в российском МИД, комментируя атаку ВСУ на мирных жителей Херсонской области, "совершив это варварское злодеяние, киевский режим вновь показал свою человеконенавистническую неонацистскую сущность".

Все виновные в этом чудовищном кровавом преступлении будут установлены и понесут неотвратимое наказание, подчеркнули в МИД РФ.