МИД осудил теракты киевского режима
МИД осудил теракты киевского режима - РИА Новости, 01.01.2026
МИД осудил теракты киевского режима
Москва решительно осуждает все теракты киевского режима, заявили в МИД РФ. РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T17:48:00+03:00
2026-01-01T17:48:00+03:00
2026-01-01T18:16:00+03:00
москва
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
херсонская область
вооруженные силы украины
москва
россия
херсонская область
Новости
ru-RU
МИД России: Москва решительно осуждает все теракты киевского режима