МИД призвал осудить теракт Киева в Херсонской области
МИД призвал осудить теракт Киева в Херсонской области
Москва призывает власти ответственных суверенных стран и международные организации осудить атаку ВСУ в Херсонской области, заявили в МИД РФ. РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T17:46:00+03:00
2026-01-01T17:46:00+03:00
2026-01-01T18:51:00+03:00
удар всу по хорлам в херсонской области
киев
россия
запорожская область
в мире
москва
херсонская область
вооруженные силы украины
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Москва призывает власти ответственных суверенных стран и международные организации осудить атаку ВСУ в Херсонской области, заявили в МИД РФ.
"Решительно осуждаем все теракты киевского режима. Искренне соболезнуем родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Призываем правительства ответственных суверенных государств и профильные международные структуры публично выступить с решительным осуждением кровавого теракта киевского режима в Херсонской области", - говорится в комментарии на сайте министерства.
Игнорирование атаки будет означать соучастие в преступлениях Киева
, указали в МИД.
"Игнорирование этой трагедии будет означать только одно – открытое пособничество и соучастие в террористических преступлениях необандеровцев, что получит должную правовую квалификацию с соответствующими последствиями", - подчеркнули в ведомстве.