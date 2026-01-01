Рейтинг@Mail.ru
МИД призвал осудить теракт Киева в Херсонской области
17:46 01.01.2026 (обновлено: 18:51 01.01.2026)
МИД призвал осудить теракт Киева в Херсонской области
Москва призывает власти ответственных суверенных стран и международные организации осудить атаку ВСУ в Херсонской области, заявили в МИД РФ. РИА Новости, 01.01.2026
МИД призвал осудить теракт Киева в Херсонской области

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Москва призывает власти ответственных суверенных стран и международные организации осудить атаку ВСУ в Херсонской области, заявили в МИД РФ.
"Решительно осуждаем все теракты киевского режима. Искренне соболезнуем родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Призываем правительства ответственных суверенных государств и профильные международные структуры публично выступить с решительным осуждением кровавого теракта киевского режима в Херсонской области", - говорится в комментарии на сайте министерства.
Игнорирование атаки будет означать соучастие в преступлениях Киева, указали в МИД.
"Игнорирование этой трагедии будет означать только одно – открытое пособничество и соучастие в террористических преступлениях необандеровцев, что получит должную правовую квалификацию с соответствующими последствиями", - подчеркнули в ведомстве.
Последствия атаки дронов ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Атака в Херсонской области была спланирована заранее, заявил МИД
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
