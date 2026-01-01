МИД призвал осудить теракт Киева в Херсонской области

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Москва призывает власти ответственных суверенных стран и международные организации осудить атаку ВСУ в Херсонской области, заявили в МИД РФ.

"Решительно осуждаем все теракты киевского режима. Искренне соболезнуем родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Призываем правительства ответственных суверенных государств и профильные международные структуры публично выступить с решительным осуждением кровавого теракта киевского режима в Херсонской области", - говорится в комментарии на сайте министерства.

Игнорирование атаки будет означать соучастие в преступлениях Киева , указали в МИД.