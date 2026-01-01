https://ria.ru/20260101/mid-2065940181.html
МИД назвал атаку ВСУ по Хорлам терактом против мирного населения России
МИД назвал атаку ВСУ по Хорлам терактом против мирного населения России
Украинская атака в Херсонской области была спланирована заранее, БПЛА били целенаправленно по месту скопления мирных граждан, заявили в МИД России. РИА Новости, 01.01.2026
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости.
Украинская атака в Херсонской области была спланирована заранее, БПЛА били целенаправленно по месту скопления мирных граждан, заявили
в МИД России.
"В первом часу нового 2026 года киевский режим совершил очередной террористический акт против мирного населения российских регионов", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
Как подчеркнули в дипведомстве, для более чем 70 мирных жителей Новый год стал трагедией.
"Нет сомнений, что атака была спланирована заранее, БПЛА целенаправленно били по месту скопления мирных граждан в момент празднования Нового года", - указали в министерстве.