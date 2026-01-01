МИД назвал атаку ВСУ по Хорлам терактом против мирного населения России

Последствия атаки дронов ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области

© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской области

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Украинская атака в Херсонской области была спланирована заранее, БПЛА били целенаправленно по месту скопления мирных граждан, Украинская атака в Херсонской области была спланирована заранее, БПЛА били целенаправленно по месту скопления мирных граждан, заявили в МИД России.

"В первом часу нового 2026 года киевский режим совершил очередной террористический акт против мирного населения российских регионов", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.

Как подчеркнули в дипведомстве, для более чем 70 мирных жителей Новый год стал трагедией.