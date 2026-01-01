Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
12:57 01.01.2026 (обновлено: 13:06 01.01.2026)
МИД назвал атаку ВСУ по Хорлам терактом против мирного населения России
Украинская атака в Херсонской области была спланирована заранее, БПЛА били целенаправленно по месту скопления мирных граждан, заявили в МИД России. РИА Новости, 01.01.2026
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
херсонская область
россия, вооруженные силы украины, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Херсонская область
МИД назвал атаку ВСУ по Хорлам терактом против мирного населения России

МИД назвал атаку ВСУ по Хорлам очередным терактом против мирного населения РФ

Последствия атаки дронов ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области
Последствия атаки дронов ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области
© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской области
Последствия атаки дронов ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Украинская атака в Херсонской области была спланирована заранее, БПЛА били целенаправленно по месту скопления мирных граждан, заявили в МИД России.
"В первом часу нового 2026 года киевский режим совершил очередной террористический акт против мирного населения российских регионов", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
Как подчеркнули в дипведомстве, для более чем 70 мирных жителей Новый год стал трагедией.
"Нет сомнений, что атака была спланирована заранее, БПЛА целенаправленно били по месту скопления мирных граждан в момент празднования Нового года", - указали в министерстве.
Последствия атаки дронов ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области
Сальдо объявил 2 и 3 января днями траура
12:59
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
