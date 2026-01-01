Рейтинг@Mail.ru
Атака в Херсонской области была спланирована заранее, заявил МИД - РИА Новости, 01.01.2026
12:55 01.01.2026 (обновлено: 13:26 01.01.2026)
Атака в Херсонской области была спланирована заранее, заявил МИД
Атака в Херсонской области была спланирована заранее, заявил МИД
херсонская область , россия, вооруженные силы украины, происшествия
Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Атака в Херсонской области была спланирована заранее, заявил МИД

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Украинская атака в Херсонской области была спланирована заранее, БПЛА били целенаправленно по месту скопления мирных граждан, заявили в МИД России.
"В первом часу нового 2026 года киевский режим совершил очередной террористический акт против мирного населения российских регионов", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
Как подчеркнули в дипведомстве, для более чем 70 мирных жителей Новый год стал трагедией.
"Нет сомнений, что атака была спланирована заранее, БПЛА целенаправленно били по месту скопления мирных граждан в момент празднования Нового года", - указали в министерстве.
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Володин прокомментировал атаку ВСУ на Херсонскую область
Херсонская областьРоссияВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
