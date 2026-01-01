С пассажира, упавшего на пути в Московском метрополитене, взыскали убытки

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Суд обязал пассажира, упавшего на пути в московском метро из-за невнимательности, выплатить компенсацию за остановку поездов, следует из материалов дела, которые имеются в распоряжении РИА Новости.

Согласно материалам, утром 24 ноября 2024 года пассажир спустился на главный путь станции метро, тем самым нарушив нормальную работу метрополитена. Движение пришлось остановить на 11 минут, и задержка поездов принесла метрополитену убытки в форме упущенной выгоды, которую предприятие получило бы при нормальной работе. Сумма иска не уточняется.

Пассажир в суде вину признал. Он пояснил, что упал на пути "по собственной невнимательности". Ответчик попросил снизить размер взыскиваемой суммы

"Учитывая обстоятельства данного конкретного дела, принимая во внимание, что нарушение, повлекшее убытки для истца, ответчиком допущено по неосторожности, суд счел необходимым уменьшить сумму, подлежащую взысканию… Исковые требования ГУП " Московский метрополитен " о возмещении убытков удовлетворить частично", - говорится в материалах.