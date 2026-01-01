Рейтинг@Mail.ru
Новый мэр Нью-Йорка принес присягу на Коране - РИА Новости, 01.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:55 01.01.2026 (обновлено: 10:56 01.01.2026)
https://ria.ru/20260101/mer-2065920078.html
Новый мэр Нью-Йорка принес присягу на Коране
Новый мэр Нью-Йорка принес присягу на Коране - РИА Новости, 01.01.2026
Новый мэр Нью-Йорка принес присягу на Коране
Новый мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани принес присягу, став первым градоначальником-мусульманином на посту. РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T10:55:00+03:00
2026-01-01T10:56:00+03:00
в мире
нью-йорк (город)
сша
уганда
зохран мамдани
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052901825_0:0:2201:1238_1920x0_80_0_0_f298c3ffb7ab1f68d5c98833b6ac91f7.jpg
https://ria.ru/20251227/mamdani-2065007969.html
https://ria.ru/20251122/tramp-2056732983.html
нью-йорк (город)
сша
уганда
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052901825_120:0:2076:1467_1920x0_80_0_0_5fce009aa78582afdec2ccb16b247837.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нью-йорк (город), сша, уганда, зохран мамдани, дональд трамп
В мире, Нью-Йорк (город), США, Уганда, Зохран Мамдани, Дональд Трамп
Новый мэр Нью-Йорка принес присягу на Коране

Новый мэр Нью-Йорка Мамдани впервые принес присягу на Коране

© AP Photo / Yuki IwamuraЗохран Мамдани
Зохран Мамдани - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© AP Photo / Yuki Iwamura
Зохран Мамдани. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НЬЮ-ЙОРК, 1 янв – РИА Новости. Новый мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани принес присягу, став первым градоначальником-мусульманином на посту.
Сенсационно победивший на выборах Мамдани сменил на посту Эрика Адамса (второй темнокожий градоначальник в истории мегаполиса).
Зохран Мамдани - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Мамдани отпразднует инаугурацию со звездой "Секса в большом городе"
27 декабря 2025, 02:29
Присяга пройдет дважды: одна – в закрытом формате, другая - публичная в формате "вечеринки". Первая состоялась сразу после наступления нового года на заброшенной станции метро, вторая пройдет позднее 1 января у городской ратуши.
Мамдани стал первым мэром, который дал присягу на коране.
Кадры транслировали СМИ.
Срок полномочий 34-летнего Мамдани продлится четыре года. Затем он сможет еще один раз претендовать на должность. Баллотироваться на пост президента США Мамдани не сможет, потому что родился в Уганде.
Мамдани выступает за создание магазинов, где будут доступны недорогие продукты питания, заморозку цен на аренду жилья в некоторых районах города и отмену платы за проезд в автобусах.
Президент США Дональд Трамп ранее критиковал Мамдани, называя его коммунистом. Но после встречи 21 ноября в Белом доме проникся идеями доступности и признался, что готов жить в Нью-Йорке при новом мэре. Трампа многое связывает с городом, ему принадлежит несколько объектов недвижимости в городе.
Мамдани после инаугурации переедет из своей квартиры в Квинсе в особняк Грейси - официальную резиденцию мэра на берегу Ист-Ривер.
Президент США Дональд Трамп и мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани во время встречи в Белом доме. 21 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Трамп пообещал помощь избранному мэру Нью-Йорка Мамдани
22 ноября 2025, 00:36
 
В миреНью-Йорк (город)СШАУгандаЗохран МамданиДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала