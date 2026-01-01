Новый мэр Нью-Йорка принес присягу на Коране

https://ria.ru/20260101/mer-2065920078.html
Новый мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани принес присягу, став первым градоначальником-мусульманином на посту. РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T10:55:00+03:00
2026-01-01T10:55:00+03:00
2026-01-01T10:56:00+03:00
в мире
нью-йорк (город)
сша
уганда
зохран мамдани
дональд трамп
Новый мэр Нью-Йорка Мамдани впервые принес присягу на Коране
НЬЮ-ЙОРК, 1 янв – РИА Новости. Новый мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани принес присягу, став первым градоначальником-мусульманином на посту.
Сенсационно победивший на выборах Мамдани
сменил на посту Эрика Адамса (второй темнокожий градоначальник в истории мегаполиса).
Присяга пройдет дважды: одна – в закрытом формате, другая - публичная в формате "вечеринки". Первая состоялась сразу после наступления нового года на заброшенной станции метро, вторая пройдет позднее 1 января у городской ратуши.
Мамдани стал первым мэром, который дал присягу на коране.
Срок полномочий 34-летнего Мамдани продлится четыре года. Затем он сможет еще один раз претендовать на должность. Баллотироваться на пост президента США
Мамдани не сможет, потому что родился в Уганде
.
Мамдани выступает за создание магазинов, где будут доступны недорогие продукты питания, заморозку цен на аренду жилья в некоторых районах города и отмену платы за проезд в автобусах.
Президент США Дональд Трамп
ранее критиковал Мамдани, называя его коммунистом. Но после встречи 21 ноября в Белом доме проникся идеями доступности и признался, что готов жить в Нью-Йорке
при новом мэре. Трампа многое связывает с городом, ему принадлежит несколько объектов недвижимости в городе.
Мамдани после инаугурации переедет из своей квартиры в Квинсе в особняк Грейси - официальную резиденцию мэра на берегу Ист-Ривер.