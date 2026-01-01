Новый мэр Нью-Йорка принес присягу на Коране

НЬЮ-ЙОРК, 1 янв – РИА Новости. Новый мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани принес присягу, став первым градоначальником-мусульманином на посту.

Сенсационно победивший на выборах Мамдани сменил на посту Эрика Адамса (второй темнокожий градоначальник в истории мегаполиса).

Присяга пройдет дважды: одна – в закрытом формате, другая - публичная в формате "вечеринки". Первая состоялась сразу после наступления нового года на заброшенной станции метро, вторая пройдет позднее 1 января у городской ратуши.

Мамдани стал первым мэром, который дал присягу на коране.

Кадры транслировали СМИ.

Срок полномочий 34-летнего Мамдани продлится четыре года. Затем он сможет еще один раз претендовать на должность. Баллотироваться на пост президента США Мамдани не сможет, потому что родился в Уганде

Мамдани выступает за создание магазинов, где будут доступны недорогие продукты питания, заморозку цен на аренду жилья в некоторых районах города и отмену платы за проезд в автобусах.

Президент США Дональд Трамп ранее критиковал Мамдани, называя его коммунистом. Но после встречи 21 ноября в Белом доме проникся идеями доступности и признался, что готов жить в Нью-Йорке при новом мэре. Трампа многое связывает с городом, ему принадлежит несколько объектов недвижимости в городе.