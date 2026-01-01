Рейтинг@Mail.ru
Медведев назвал атаку ВСУ на Хорлы умышленным убийством мирных жителей
15:10 01.01.2026
Медведев назвал атаку ВСУ на Хорлы умышленным убийством мирных жителей
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал атаку ВСУ в Херсонской области умышленным убийством мирных людей и сравнил с трагедией в РИА Новости, 01.01.2026
в мире
херсонская область
дмитрий медведев
россия
владимир сальдо
хатынь
светлана петренко
вооруженные силы украины
херсонская область
россия
хатынь
в мире, херсонская область , дмитрий медведев, россия, владимир сальдо, хатынь, светлана петренко, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
В мире, Херсонская область , Дмитрий Медведев, Россия, Владимир Сальдо, Хатынь, Светлана Петренко, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Последствия атаки дронов ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области
Последствия атаки дронов ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской области
Последствия атаки дронов ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал атаку ВСУ в Херсонской области умышленным убийством мирных людей и сравнил с трагедией в Хатыни в 1943 году.
"Более 80 лет назад, 22 марта 1943 года, фашистские твари и их прихвостни сожгли Хатынь. И эту в новогоднюю ночь в Херсонской области похожим образом умышленно и жестоко убили мирных людей", - сказал Медведев.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По предварительным данным, пострадали более 50 человек, 24 человека погибли, в том числе ребенок. Позже официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что возбуждено уголовное дело о теракте по факту гибели более 20 мирных жителей Херсонской области в результате атаки ВСУ.
