Медведев назвал атаку ВСУ на Херсонскую область подлостью и цинизмом
Специальная военная операция на Украине
 
15:08 01.01.2026 (обновлено: 15:27 01.01.2026)
Медведев назвал атаку ВСУ на Херсонскую область подлостью и цинизмом
Медведев назвал атаку ВСУ на Херсонскую область подлостью и цинизмом - РИА Новости, 01.01.2026
Медведев назвал атаку ВСУ на Херсонскую область подлостью и цинизмом
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал атаку ВСУ на Херсонскую область в новогоднюю ночь зверством, подлостью и цинизмом. РИА Новости, 01.01.2026
Медведев назвал атаку ВСУ на Херсонскую область подлостью и цинизмом

Медведев: атака ВСУ на Херсонскую область является зверством и цинизмом

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал атаку ВСУ на Херсонскую область в новогоднюю ночь зверством, подлостью и цинизмом.
"Зверство. Подлость. Цинизм. Словарь нормального человека слишком беден, чтобы дать определение действиям этих бандеровских подонков", - подчеркнул Медведев, комментируя удар ВСУ.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По предварительным данным, пострадали более 50 человек, 24 человека погибли, в том числе ребенок. Позже официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что возбуждено уголовное дело о теракте по факту гибели более 20 мирных жителей Херсонской области в результате атаки ВСУ.
Последствия атаки дронов ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
ВСУ атаковали Хорлы натовскими БПЛА, заявили в сопротивлении Херсона
Вчера, 14:07
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы УкраиныРоссияЧерное мореВладимир СальдоДмитрий МедведевСветлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)Удар ВСУ по Хорлам в Херсонской области
 
 
