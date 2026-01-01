https://ria.ru/20260101/medvedev-2065955148.html
Медведев назвал атаку ВСУ на Херсонскую область подлостью и цинизмом
Медведев назвал атаку ВСУ на Херсонскую область подлостью и цинизмом
Медведев назвал атаку ВСУ на Херсонскую область подлостью и цинизмом
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал атаку ВСУ на Херсонскую область в новогоднюю ночь зверством, подлостью и цинизмом.
Медведев назвал атаку ВСУ на Херсонскую область подлостью и цинизмом
