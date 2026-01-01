Беспощадное возмездие за атаку на Хорлы неминуемо, заявил Медведев

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Беспощадное возмездие за удары по мирным людям в Херсонской области в новогоднюю ночь неминуемо, оно скоро настигнет виновных в ходе наступления ВС РФ, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул, что возмездие должно затронуть и исполнителей этого теракта, и их командиров.