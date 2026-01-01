Рейтинг@Mail.ru
Беспощадное возмездие за атаку на Хорлы неминуемо, заявил Медведев
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:07 01.01.2026 (обновлено: 15:23 01.01.2026)
Беспощадное возмездие за атаку на Хорлы неминуемо, заявил Медведев
Беспощадное возмездие за атаку на Хорлы неминуемо, заявил Медведев - РИА Новости, 01.01.2026
Беспощадное возмездие за атаку на Хорлы неминуемо, заявил Медведев
Беспощадное возмездие за удары по мирным людям в Херсонской области в новогоднюю ночь неминуемо, оно скоро настигнет виновных в ходе наступления ВС РФ, заявил... РИА Новости, 01.01.2026
Беспощадное возмездие за атаку на Хорлы неминуемо, заявил Медведев

Медведев назвал возмездие за удар ВСУ по мирным жителям в Хорлах неминуемым

Последствия атаки БПЛА ВСУ на кафе в поселке Хорлы
Последствия атаки БПЛА ВСУ на кафе в поселке Хорлы - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Херсонской области
Перейти в медиабанк
Последствия атаки БПЛА ВСУ на кафе в поселке Хорлы
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Беспощадное возмездие за удары по мирным людям в Херсонской области в новогоднюю ночь неминуемо, оно скоро настигнет виновных в ходе наступления ВС РФ, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По предварительным данным, пострадали более 50 человек, 24 человека погибли, в том числе ребенок. Позже официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что возбуждено уголовное дело о теракте по факту гибели более 20 мирных жителей Херсонской области в результате атаки ВСУ.
Командный пункт ПВО - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
В Хорлах продолжают летать украинские дроны-разведчики
Вчера, 11:36
"Словарь нормального человека слишком беден, чтобы дать определение действиям этих бандеровских подонков. Годится для этого только беспощадный язык возмездия. Неминуемого и скорого в ходе наступления нашей Армии", - заявил Медведев.
Он подчеркнул, что возмездие должно затронуть и исполнителей этого теракта, и их командиров.
"Хватит церемониться. Бандеровских ублюдков надо резать, как больных свиней. Где бы они ни находились: в смердящей Украине, в Европе или на морских курортах. Как сказал в своем великом стихотворении Константин Симонов: "Сколько раз увидишь его, столько раз его и убей!" - заявил зампред Совбеза.
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Захарова обвинила спонсоров Киева в теракте в Херсонской области
Вчера, 11:36
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
