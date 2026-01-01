https://ria.ru/20260101/mask-2065969204.html
Маск похвастался, что сломал компьютер чиновников своими налогами
Маск похвастался, что сломал компьютер чиновников своими налогами - РИА Новости, 01.01.2026
Маск похвастался, что сломал компьютер чиновников своими налогами
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что однажды сломал компьютер налоговой службы США объёмом уплаченных налогов. РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T17:04:00+03:00
2026-01-01T17:04:00+03:00
2026-01-01T17:12:00+03:00
сша
илон маск
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051094538_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_20616ccf8ffd26e8eb6e6f974d2ca3fc.jpg
https://ria.ru/20251228/mask-2065125190.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051094538_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_f668943e25e76e213540e313bd6f6362.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, илон маск, в мире
Маск похвастался, что сломал компьютер чиновников своими налогами
Маск заявил, что заплатил так много налогов, что сломал компьютер чиновников