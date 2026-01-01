Рейтинг@Mail.ru
Маск похвастался, что сломал компьютер чиновников своими налогами
17:04 01.01.2026
Маск похвастался, что сломал компьютер чиновников своими налогами
Маск похвастался, что сломал компьютер чиновников своими налогами
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что однажды сломал компьютер налоговой службы США объёмом уплаченных налогов. РИА Новости, 01.01.2026
Маск похвастался, что сломал компьютер чиновников своими налогами

Маск заявил, что заплатил так много налогов, что сломал компьютер чиновников

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что однажды сломал компьютер налоговой службы США объёмом уплаченных налогов.
"Однажды я заплатил так много налогов, что это сломало компьютер налоговой службы (на самом деле). Слишком много цифр. Им пришлось обновить программное обеспечение", - написал Маск в социальной сети X.
