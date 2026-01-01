Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко поздравил белорусов с Новым годом - РИА Новости, 01.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:47 01.01.2026
https://ria.ru/20260101/lukashenko-2065900185.html
Лукашенко поздравил белорусов с Новым годом
Лукашенко поздравил белорусов с Новым годом - РИА Новости, 01.01.2026
Лукашенко поздравил белорусов с Новым годом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил белорусов с Новым годом и объявил 2026 год Годом белорусской женщины. РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T01:47:00+03:00
2026-01-01T01:47:00+03:00
в мире
белоруссия
александр лукашенко
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761840710_86:0:1604:854_1920x0_80_0_0_3cb54bd4aeeedacad0f97349682a60fe.jpg
https://ria.ru/20250501/lukashenko-2014542038.html
https://ria.ru/20260101/lukashenko-2065897158.html
https://ria.ru/20251230/putin-2065626574.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761840710_299:0:1433:851_1920x0_80_0_0_1099a0c8043077f0b52febfd9b6067f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, александр лукашенко, новый год
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, Новый год
Лукашенко поздравил белорусов с Новым годом

Лукашенко объявил 2026 год Годом белорусской женщины

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 1 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил белорусов с Новым годом и объявил 2026 год Годом белорусской женщины.
"Мы чествуем наших матерей, жен и дочерей один день в году. Настало время отдать должное их особой роли в нашей жизни и объявить 2026 год Годом белорусской женщины. Ничего более совершенного, чем она, природой не создано! Будем беречь нашу женщину и свою землю, защищать свое будущее - семью, родных, близких и друзей от бед и невзгод", - сказал Лукашенко в своем новогоднем обращении к жителям Белоруссии, которое транслировали белорусские телеканалы.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
Лукашенко поделился универсальным рецептом благополучия
1 мая 2025, 08:41
Президент отметил, что белорусы точно знают, каким хотят видеть новый год.
"В первую очередь - мирным. Мирным и безопасным, и не только для Беларуси. Для всех стран и народов. Мы все хотим жить и растить детей под чистым небом, отпускать их в самостоятельную взрослую жизнь с легким сердцем. Абсолютно уверен, такое желание загадают в полночь миллионы людей в разных уголках Земли. Пусть оно сбудется!" - сказал Лукашенко.
По его словам, все стараются оставить в прошлом все плохое и войти в новый год с чистыми и добрыми мыслями.
"Связываем с наступающим годом много надежд. Самых разных. Это традиция, как и то, что новогодняя ночь делает этот праздник особенным. Знаю, вы много еще скажете добрых слов друг другу после двенадцати. Для меня сейчас очень важно сказать главное всем вам - огромной белорусской семье. Всем, кто встречает Новый год дома, в гостях, на рабочем месте, служебном посту или в дороге. Это слова благодарности. Искренне говорю их нашим труженикам, подарившим стране рекордный урожай, людям в погонах, на плечах которых держится наш мир", - сказал глава государства.
Он поблагодарил всех, кто преображает жизнь - строит города и производства, развивает науку и высокие технологии, делает страну чистой и зеленой, создает красоту своими талантом и творчеством, восхищает нас спортивными победами.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Лукашенко поблагодарил тех, кто находится на посту в новогоднюю ночь
01:02
"Благодаря усилиям белорусов 2025 год был для нас неплохим, хотя и нелегким. Нас пытались заставить жить по чужим законам, делить на "правильных" и "неправильных", проверять на прочность экономическими бурями и политическим давлением, не понимая того, что у Беларуси есть то, что нельзя у нее отобрать. Это наша привычка держаться вместе, нашей белорусской "талакой" (совместный труд - ред.)", - отметил президент.
По его словам, оппоненты никак не усвоят, что белорусы привыкли созидать, а не ломать, объединять, а не разжигать, разговаривать, а не кричать.
"И это не слабость - это наша сила, оттуда, от предков. Мы просто уверенно делаем свое дело. Никогда не ищем ссор и конфликтов, но точно можем постоять за себя", - заявил Лукашенко.
Он заявил, что сейчас время конкретных дел каждого на своем месте.
Президент пожелал всем чувствовать себя "на своей земле".
"Пусть в каждом нашем городке, в каждой небольшой деревеньке найдется уголок, где можно, просто оставшись в тишине, почувствовать: "Я дома. Я на своей земле. И я здесь не случайно", - сказал президент.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Путин поздравил Лукашенко с Новым годом
30 декабря 2025, 12:33
 
В миреБелоруссияАлександр ЛукашенкоНовый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала