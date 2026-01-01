МИНСК, 1 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил белорусов с Новым годом и объявил 2026 год Годом белорусской женщины.

"Мы чествуем наших матерей, жен и дочерей один день в году. Настало время отдать должное их особой роли в нашей жизни и объявить 2026 год Годом белорусской женщины. Ничего более совершенного, чем она, природой не создано! Будем беречь нашу женщину и свою землю, защищать свое будущее - семью, родных, близких и друзей от бед и невзгод", - сказал Лукашенко в своем новогоднем обращении к жителям Белоруссии , которое транслировали белорусские телеканалы.

Президент отметил, что белорусы точно знают, каким хотят видеть новый год.

"В первую очередь - мирным. Мирным и безопасным, и не только для Беларуси. Для всех стран и народов. Мы все хотим жить и растить детей под чистым небом, отпускать их в самостоятельную взрослую жизнь с легким сердцем. Абсолютно уверен, такое желание загадают в полночь миллионы людей в разных уголках Земли . Пусть оно сбудется!" - сказал Лукашенко.

По его словам, все стараются оставить в прошлом все плохое и войти в новый год с чистыми и добрыми мыслями.

"Связываем с наступающим годом много надежд. Самых разных. Это традиция, как и то, что новогодняя ночь делает этот праздник особенным. Знаю, вы много еще скажете добрых слов друг другу после двенадцати. Для меня сейчас очень важно сказать главное всем вам - огромной белорусской семье. Всем, кто встречает Новый год дома, в гостях, на рабочем месте, служебном посту или в дороге. Это слова благодарности. Искренне говорю их нашим труженикам, подарившим стране рекордный урожай, людям в погонах, на плечах которых держится наш мир", - сказал глава государства.

Он поблагодарил всех, кто преображает жизнь - строит города и производства, развивает науку и высокие технологии, делает страну чистой и зеленой, создает красоту своими талантом и творчеством, восхищает нас спортивными победами.

"Благодаря усилиям белорусов 2025 год был для нас неплохим, хотя и нелегким. Нас пытались заставить жить по чужим законам, делить на "правильных" и "неправильных", проверять на прочность экономическими бурями и политическим давлением, не понимая того, что у Беларуси есть то, что нельзя у нее отобрать. Это наша привычка держаться вместе, нашей белорусской "талакой" (совместный труд - ред.)", - отметил президент.

По его словам, оппоненты никак не усвоят, что белорусы привыкли созидать, а не ломать, объединять, а не разжигать, разговаривать, а не кричать.

"И это не слабость - это наша сила, оттуда, от предков. Мы просто уверенно делаем свое дело. Никогда не ищем ссор и конфликтов, но точно можем постоять за себя", - заявил Лукашенко.

Он заявил, что сейчас время конкретных дел каждого на своем месте.

Президент пожелал всем чувствовать себя "на своей земле".