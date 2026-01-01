https://ria.ru/20260101/lukashenko-2065897158.html
Лукашенко поблагодарил тех, кто находится на посту в новогоднюю ночь
МИНСК, 1 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко перед новогодним обращением к белорусам позвонил министру обороны Виктору Хренину и поблагодарил тех, кто находится на посту в новогоднюю ночь. Видеозапись его телефонного звонка транслировали белорусские телеканалы.
"Как там наши противники, соперники и, не дай бог, враги? Ты же понимаешь, что у кого-то праздник, кто-то отмечает, а нам с тобой не до праздников. Надо все видеть, что происходит", - сказал президент.
Лукашенко
попросил министра обороны передать "самые теплые и добрые слова поздравления и благодарности" всем, кто на посту, и тем, кто уже не на дежурстве.
"Особенно тем, кто в эту наконец-то зимнюю погоду находится на посту. Спасибо им огромное! Передай им, всем людям в погонах, мои самые добрые пожелания", - сказал глава государства.