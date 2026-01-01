Рейтинг@Mail.ru
Стало известно, сколько налогов заплатят победители "Новогоднего миллиарда" - РИА Новости, 01.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:52 01.01.2026 (обновлено: 21:02 01.01.2026)
https://ria.ru/20260101/lotereya-2065992111.html
Стало известно, сколько налогов заплатят победители "Новогоднего миллиарда"
Стало известно, сколько налогов заплатят победители "Новогоднего миллиарда" - РИА Новости, 01.01.2026
Стало известно, сколько налогов заплатят победители "Новогоднего миллиарда"
Каждый из троих россиян, выигравших в "Новогоднем миллиарде" по 333,3 миллиона рублей, заплатит налог почти в 72 миллиона рублей и получит на руки чуть более... РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T20:52:00+03:00
2026-01-01T21:02:00+03:00
россия
новосибирская область
столото
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/17835/55/178355532_0:693:4508:3229_1920x0_80_0_0_3e420d55a4129f9b7162d813de900b06.jpg
https://ria.ru/20251229/ohrannik-2065292031.html
https://ria.ru/20251124/lotereya-2057271046.html
россия
новосибирская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/17835/55/178355532_203:0:4508:3229_1920x0_80_0_0_ef0b5f64e291c2cd82d2fdb6295ac563.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, новосибирская область, столото, общество
Россия, Новосибирская область, Столото, Общество
Стало известно, сколько налогов заплатят победители "Новогоднего миллиарда"

Победители "Новогоднего миллиарда" получат на руки по 261 млн рублей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРублевые купюры разного достоинства
Рублевые купюры разного достоинства - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Рублевые купюры разного достоинства. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Каждый из троих россиян, выигравших в "Новогоднем миллиарде" по 333,3 миллиона рублей, заплатит налог почти в 72 миллиона рублей и получит на руки чуть более 261 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей в России "Столото".
"Победители, разделившие на троих главных приз и выигравшие по 333 333 333 рубля, после уплаты налога в 71,7 миллиона рублей получат по 261,6 миллиона рублей при условии, что это единственный выигрыш за налоговый период", - рассказали там.
Пункт продажи лотерейных билетов - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Житель Тамбовской области дважды выиграл в лотерею
29 декабря 2025, 09:22
В "Столото" напомнили, что в нынешнем розыгрыше впервые главный приз – миллиард рублей – поделили между собой три человека. По предварительной информации, победители купили билеты в Тюменской, Свердловской и Новосибирской областях.
"Выигрыш в государственную лотерею является доходом физического лица и облагается налогом по прогрессивной шкале в зависимости от суммы приза. По истечении налогового периода победителю может быть доначислен налог исходя из объема его совокупного дохода, включая доход по основному месту работы, за налоговый период", - объяснили в компании.
Пожилая пара - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Мужчина скрыл от жены крупный выигрыш в лотерею и пожалел
24 ноября 2025, 22:45
 
РоссияНовосибирская областьСтолотоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала