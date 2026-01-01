Стало известно, сколько налогов заплатят победители "Новогоднего миллиарда"

https://ria.ru/20260101/lotereya-2065992111.html
Победители "Новогоднего миллиарда" получат на руки по 261 млн рублей
МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Каждый из троих россиян, выигравших в "Новогоднем миллиарде" по 333,3 миллиона рублей, заплатит налог почти в 72 миллиона рублей и получит на руки чуть более 261 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей в России "Столото".
"Победители, разделившие на троих главных приз и выигравшие по 333 333 333 рубля, после уплаты налога в 71,7 миллиона рублей получат по 261,6 миллиона рублей при условии, что это единственный выигрыш за налоговый период", - рассказали там.
В "Столото
" напомнили, что в нынешнем розыгрыше впервые главный приз – миллиард рублей – поделили между собой три человека. По предварительной информации, победители купили билеты в Тюменской, Свердловской и Новосибирской областях
.
"Выигрыш в государственную лотерею является доходом физического лица и облагается налогом по прогрессивной шкале в зависимости от суммы приза. По истечении налогового периода победителю может быть доначислен налог исходя из объема его совокупного дохода, включая доход по основному месту работы, за налоговый период", - объяснили в компании.