Стало известно, сколько налогов заплатят победители "Новогоднего миллиарда"

МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Каждый из троих россиян, выигравших в "Новогоднем миллиарде" по 333,3 миллиона рублей, заплатит налог почти в 72 миллиона рублей и получит на руки чуть более 261 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей в России "Столото".

"Победители, разделившие на троих главных приз и выигравшие по 333 333 333 рубля, после уплаты налога в 71,7 миллиона рублей получат по 261,6 миллиона рублей при условии, что это единственный выигрыш за налоговый период", - рассказали там.

В " Столото " напомнили, что в нынешнем розыгрыше впервые главный приз – миллиард рублей – поделили между собой три человека. По предварительной информации, победители купили билеты в Тюменской, Свердловской и Новосибирской областях