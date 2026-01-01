Рейтинг@Mail.ru
19:11 01.01.2026 (обновлено: 19:13 01.01.2026)
В новогоднем "Русском лото" разыграли призовой фонд на рекордную сумму
Рекорд общей суммы выигрышей - более 4,2 миллиарда рублей - зафиксирован в новогоднем тираже "Русского лото", рассказали РИА Новости в крупнейшем... РИА Новости, 01.01.2026
© Фото : СтолотоБилеты "Русского лото"
Билеты Русского лото - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© Фото : Столото
Билеты "Русского лото". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Рекорд общей суммы выигрышей - более 4,2 миллиарда рублей - зафиксирован в новогоднем тираже "Русского лото", рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей "Столото".
"В новогоднем 1707-м тираже "Русского лото" - "Новогоднем миллиарде" - установлен абсолютный рекорд по общей сумме выигрышей в одном тираже среди всех российских лотерей. Всего среди участников "Новогоднего миллиарда" 1 января 2026 года было разыграно 4 247 063 723 рубля", - рассказали в компании.
Пункт продажи лотерейных билетов - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Трое россиян разделили "Новогодний миллиард" в розыгрыше "Русского лото"
Вчера, 16:49
В предыдущем розыгрыше 1 января 2025 года было разыграно 3,65 миллиарда рублей.
В "Столото" напомнили, что в нынешнем розыгрыше впервые главный приз – миллиард рублей – поделили между собой три человека. По предварительным данным, победители купили билеты в Тюменской, Свердловской и Новосибирской областях.
Также появился один мультимиллионер из Липецкой области с выигрышем в 100 миллионов рублей, а еще 98 участников из разных регионов страны выиграли по миллиону рублей.
Всего по итогам "Новогоднего миллиарда" выигрышными стали 14,75 миллиона билетов.
Рубли - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Раскрыта новая схема мошенничества с выигрышами в лотереях
8 октября 2025, 02:18
 
