В новогоднем "Русском лото" разыграли призовой фонд на рекордную сумму

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Рекорд общей суммы выигрышей - более 4,2 миллиарда рублей - зафиксирован в новогоднем тираже "Русского лото", рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей "Столото".

"В новогоднем 1707-м тираже "Русского лото" - "Новогоднем миллиарде" - установлен абсолютный рекорд по общей сумме выигрышей в одном тираже среди всех российских лотерей. Всего среди участников "Новогоднего миллиарда" 1 января 2026 года было разыграно 4 247 063 723 рубля", - рассказали в компании.