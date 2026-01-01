Рейтинг@Mail.ru
Житель Липецкой области выиграл один из крупнейших призов в "Русском лото"
Хорошие новости
 
18:09 01.01.2026 (обновлено: 18:21 01.01.2026)
Житель Липецкой области выиграл один из крупнейших призов в "Русском лото"
Житель Липецкой области выиграл один из крупнейших призов в "Русском лото"
Житель Липецкой области выиграл один из крупнейших призов в истории новогодней лотереи "Русского лото" - 100 миллионов рублей
липецк, липецкая область, россия, столото
Хорошие новости, Липецк, Липецкая область, Россия, Столото
Житель Липецкой области выиграл один из крупнейших призов в "Русском лото"

РИА Новости: житель Липецкой области выиграл 100 млн рублей в "Русском лото"

© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 5000 рублей
Банкноты номиналом 5000 рублей. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Житель Липецкой области выиграл один из крупнейших призов в истории новогодней лотереи "Русского лото" - 100 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей в России "Столото".
"По итогам третьего тура новогоднего 1707-го тиража "Русского лото" приз в 100 миллионов рублей был разыгран на 54 ходу. По предварительным данным, билет, который принес своему обладателю приз в размере 100 миллионов рублей, был приобретен в составе подарочного набора в Липецкой области", - говорится в сообщении.
Пункт продажи лотерейных билетов - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Трое россиян разделили "Новогодний миллиард" в розыгрыше "Русского лото"
Вчера, 16:49
В "Столото" напомнили, что в нынешнем розыгрыше впервые главный приз – миллиард рублей – поделили между собой три человека. По предварительным данным, победители купили билеты в Тюменской, Свердловской и Новосибирской областях.
Как и в случае главного приза, вероятность, что выигрыш в 100 миллионов рублей достанется одному человеку, составляла более 60%, с вероятностью 40% главный приз могли разделить поровну двое или более победителей.
Более крупные призы выигрывали только четверо обладателей призов в миллиард рублей, четыре участника с выигрышем по 500 миллионов, три победителя с призами по 333 миллиона, а также обладатель приза праздничного розыгрыша в 2018 году в 250 миллионов рублей.
Лотерейный билет - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Назван регион, где чаще всего выигрывают в лотереях
18 декабря 2025, 04:16
 
Хорошие новости, Липецк, Липецкая область, Россия, Столото
 
 
