Житель Липецкой области выиграл один из крупнейших призов в "Русском лото"

МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Житель Липецкой области выиграл один из крупнейших призов в истории новогодней лотереи "Русского лото" - 100 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей в России "Столото".

"По итогам третьего тура новогоднего 1707-го тиража "Русского лото" приз в 100 миллионов рублей был разыгран на 54 ходу. По предварительным данным, билет, который принес своему обладателю приз в размере 100 миллионов рублей, был приобретен в составе подарочного набора в Липецкой области", - говорится в сообщении.

В " Столото " напомнили, что в нынешнем розыгрыше впервые главный приз – миллиард рублей – поделили между собой три человека. По предварительным данным, победители купили билеты в Тюменской, Свердловской и Новосибирской областях

Как и в случае главного приза, вероятность, что выигрыш в 100 миллионов рублей достанется одному человеку, составляла более 60%, с вероятностью 40% главный приз могли разделить поровну двое или более победителей.