Трое россиян разделили "Новогодний миллиард" в розыгрыше "Русского лото"

"По итогам новогоднего, 1707-го тиража "Русского лото", главный приз <...> разделили сразу три участника, выиграв по 333 333 333 рубля каждый", — говорится в заявлении "Столото".

Вероятность того, что миллиард рублей достанется одному человеку, составляла свыше 60%, двоим или более — 40%.

Так, в 2020, 2023, 2024 и 2025 годах крупнейший приз выпадал на один билет, а в 2019-м и 2022-м его разделили два участника праздничного тиража.