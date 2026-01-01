Рейтинг@Mail.ru
16:49 01.01.2026
Трое россиян разделили "Новогодний миллиард" в розыгрыше "Русского лото"
Впервые в истории трое россиян разделили миллиард рублей в новогоднем розыгрыше "Русского лото", сообщил РИА Новости крупнейший распространитель гослотерей. РИА Новости, 01.01.2026
россия, новосибирская область, столото, общество, лотерея, тюменская область, свердловская область
Россия, Новосибирская область, Столото, Общество, Лотерея, Тюменская область, Свердловская область
Пункт продажи лотерейных билетов. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Впервые в истории трое россиян разделили миллиард рублей в новогоднем розыгрыше "Русского лото", сообщил РИА Новости крупнейший распространитель гослотерей.
"По итогам новогоднего, 1707-го тиража "Русского лото", главный приз <...> разделили сразу три участника, выиграв по 333 333 333 рубля каждый", — говорится в заявлении "Столото".
По предварительным данным, победителями стали жители Тюменской, Свердловской и Новосибирской областей.
Вероятность того, что миллиард рублей достанется одному человеку, составляла свыше 60%, двоим или более — 40%.
Так, в 2020, 2023, 2024 и 2025 годах крупнейший приз выпадал на один билет, а в 2019-м и 2022-м его разделили два участника праздничного тиража.
Россия, Новосибирская область, Тюменская область, Свердловская область
 
 
