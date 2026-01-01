https://ria.ru/20260101/lotereya-2065967734.html
Трое россиян разделили "Новогодний миллиард" в розыгрыше "Русского лото"
Впервые в истории трое россиян разделили миллиард рублей в новогоднем розыгрыше "Русского лото", сообщил РИА Новости крупнейший распространитель гослотерей. РИА Новости, 01.01.2026
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости.
Впервые в истории трое россиян разделили миллиард рублей в новогоднем розыгрыше "Русского лото", сообщил
РИА Новости крупнейший распространитель гослотерей.
"По итогам новогоднего, 1707-го тиража "Русского лото", главный приз <...> разделили сразу три участника, выиграв по 333 333 333 рубля каждый", — говорится в заявлении "Столото".
По предварительным данным, победителями стали жители Тюменской, Свердловской и Новосибирской областей.
Вероятность того, что миллиард рублей достанется одному человеку, составляла свыше 60%, двоим или более — 40%.
Так, в 2020, 2023, 2024 и 2025 годах крупнейший приз выпадал на один билет, а в 2019-м и 2022-м его разделили два участника праздничного тиража.