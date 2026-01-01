Латвия запрещает русский язык в СМИ и школах

МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Латвийские власти с 1 января вводят запрет на русскоязычное теле- и радиовещание в государственных СМИ, повышают НДС до 21% на продажу периодики и книг на русском языке, а также запрещают изучение русского языка как второго иностранного в школах.

Латвия таким образом создает единое информационное пространство, весь контент которого должен быть только на латышском или на одном из языков Евросоюза. Рига объясняет это соображениями национальной безопасности, закрывая глаза на то, что почти 40% жителей страны говорят на русском языке.

России считают такой подход проявлением агрессивного шовинистического национализма. В ООН заявляют о дискриминации русскоязычного населения Латвии.

ШОВИНИСТИЧЕСКИЙ НАЦИОНАЛИЗМ

В МИД РФ назвали действия латвийских властей по запрету вещания на русском языке "грубейшим актом дискриминации и сегрегации по этнолингвистическому признаку, очередным проявлением агрессивного шовинистического национализма, возведенного латвийским руководством в ранг государственной политики и идеологии".

Как заявили во внешнеполитическом ведомстве, в русле проводимого Ригой бескомпромиссно русофобского курса там, по сути, на законодательном уровне поставили знак равенства между угрозой национальной безопасности и тем, что в стране продолжают говорить, думать и узнавать новости на русском языке. И это при том, что русский язык является основным средством общения для 40% населения, и Латвия взяла на себя обязательствами в области защиты прав человека.

Комитет ООН по правам человека, со своей стороны, попросил Латвию обосновать решение о запрете русского языка в государственных СМИ как необходимую и соразмерную меру с точки зрения языковых прав меньшинств, закрепленных в статье 27 пакта.

Члены комитета ООН подчеркнули, что многие русскоговорящие указывают на то, что латыши относятся к ним более враждебно после 2022 года.

Делегация Латвии ответила, что закон предусматривает дублирование на латышском языке теле-и радиоканалов, вещающих на английском и русском языках, но не исключает ни одного языка.

Дорогие книги

Повышение Латвией налога до 21% на книги на русском языке было принято якобы в рамках комплекса мер по сокращению дефицита бюджета. Такое объяснение не выдерживает никакой критики, сообщил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах России в Латвии Дмитрий Касаткин.

По его словам, отмена льготной ставки на "русскую" печатную продукцию принесет в госбюджет около 1 миллиона евро. На фоне многомиллиардных бюджетных расходов такая "экономия" выглядит незначительной, сказал российский дипломат.

Он отметил, что решение латвийских властей повысить налог на печатную продукцию на русском языке является дискриминацией для 37% жителей Латвии, которые говорят на русском языке.

Касаткин сообщил, что такое явное правонарушение уже привлекло внимание профильных международных структур. Со своей стороны, посольство РФ в Латвии продолжает привлекать внимание мирового сообщества к проблемам такого рода.

В управлении верховного комиссара ООН по правам человека заявили РИА Новости, что повышение НДС для книг и прессы на русском языке – это дискриминация отношении языковых меньшинств. Как отметили в управлении, важно обеспечить, чтобы налоговые или иные регулирующие меры не ограничивали доступ языковых и этнических меньшинств к информации, культуре или образованию, за исключением случаев, когда это преследует законную цель и имеет объективное и разумное обоснование.

Дети без русского языка

С 2026 года школьники в Латвии смогут выбрать в качестве второго языка официальный язык Евросоюза или Европейской экономической зоны, возможности выбрать русский больше не будет. Такие поправки к закону одобрило ранее правительство страны.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала решение латвийских властей очередным примером неприкрытой русофобии, дискриминации и грубым нарушением прав российских соотечественников на сохранение культурной идентичности.

Кроме того, омбудсмен отметила, что отказ от преподавания русского языка в школах ставит под угрозу не только права русскоязычных жителей Латвии, но и перспективы самих латышей учиться и работать в России.

Комитет ООН по правам человека высказал обеспокоенность отменой русского языка в школах Латвии и принятием закона, устанавливающего латышский язык в качестве исключительного языка обучения.

В ООН также отметили, что около 10% населения Латвии составляют резиденты-неграждане, в основном русского происхождения, и что эти люди, как правило, не могут участвовать в выборах, за исключением выборов в Европарламент