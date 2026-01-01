Рейтинг@Mail.ru
12:51 01.01.2026 (обновлено: 13:00 01.01.2026)
Полиция в Швейцарии исключила теракт в качестве причины пожара на курорте
в мире
швейцария
швейцария
в мире, швейцария
В мире, Швейцария
© Getty Images / Anadolu / Valais Cantonal PoliceПолиция на месте взрыва в баре на горнолыжном курорте Кранс-Монтана, Швейцария, 1 января 2026
Полиция на месте взрыва в баре на горнолыжном курорте Кранс-Монтана, Швейцария, 1 января 2026
ЖЕНЕВА, 1 янв – РИА Новости. Полиция Швейцарии исключила теракт в качестве причины пожара в баре на курорте в Кран-Монтана, где погибли "множество десятков человек", сообщила прокуратура конфедерации.
"На данный момент расследование продолжается. Речь не идет о теракте или намеренном поджоге. Мы характеризуем это как всеобщее возгорание", - сообщила генеральный прокурор конфедерации Беатрис Пиллуд.
Пожар начался в баре в полвторого ночи по местному времени (03.30 мск), его причины устанавливаются. По данным правоохранителей, погибли "множество десятков человек", еще порядка 100 получили тяжелые травмы.
Среди погибших на курорте в Швейцарии могли быть иностранцы
В миреШвейцария
 
 
