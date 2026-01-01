https://ria.ru/20260101/kurort-2065938604.html
Полиция в Швейцарии исключила теракт в качестве причины пожара на курорте
Полиция в Швейцарии исключила теракт в качестве причины пожара на курорте - РИА Новости, 01.01.2026
Полиция в Швейцарии исключила теракт в качестве причины пожара на курорте
Полиция Швейцарии исключила теракт в качестве причины пожара в баре на курорте в Кран-Монтана, где погибли "множество десятков человек", сообщила прокуратура... РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T12:51:00+03:00
2026-01-01T12:51:00+03:00
2026-01-01T13:00:00+03:00
Полиция в Швейцарии исключила теракт в качестве причины пожара на курорте
Полиция в Швейцарии исключила теракт в качестве причины пожара в баре на курорте
ЖЕНЕВА, 1 янв – РИА Новости. Полиция Швейцарии исключила теракт в качестве причины пожара в баре на курорте в Кран-Монтана, где погибли "множество десятков человек", сообщила прокуратура конфедерации.
"На данный момент расследование продолжается. Речь не идет о теракте или намеренном поджоге. Мы характеризуем это как всеобщее возгорание", - сообщила генеральный прокурор конфедерации Беатрис Пиллуд.
Пожар начался в баре в полвторого ночи по местному времени (03.30 мск), его причины устанавливаются. По данным правоохранителей, погибли "множество десятков человек", еще порядка 100 получили тяжелые травмы.