Полиция на месте взрыва в баре на горнолыжном курорте Кранс-Монтана, Швейцария, 1 января 2026

Полиция на месте взрыва в баре на горнолыжном курорте Кранс-Монтана, Швейцария, 1 января 2026

© Getty Images / Anadolu / Valais Cantonal Police Полиция на месте взрыва в баре на горнолыжном курорте Кранс-Монтана, Швейцария, 1 января 2026

Полиция в Швейцарии исключила теракт в качестве причины пожара на курорте

ЖЕНЕВА, 1 янв – РИА Новости. Полиция Швейцарии исключила теракт в качестве причины пожара в баре на курорте в Кран-Монтана, где погибли "множество десятков человек", сообщила прокуратура конфедерации.

"На данный момент расследование продолжается. Речь не идет о теракте или намеренном поджоге. Мы характеризуем это как всеобщее возгорание", - сообщила генеральный прокурор конфедерации Беатрис Пиллуд.