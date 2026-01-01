Рейтинг@Mail.ru
Горнолыжный курорт Кран-Монтана в Швейцарии продолжает работу - РИА Новости, 01.01.2026
11:50 01.01.2026 (обновлено: 11:55 01.01.2026)
Горнолыжный курорт Кран-Монтана в Швейцарии продолжает работу
Горнолыжный курорт Кран-Монтана в Швейцарии продолжает работу
Горнолыжный курорт Кран-Монтана в Швейцарии продолжает работу

ЖЕНЕВА, 1 янв - РИА Новости. Горнолыжный курорт Кран-Монтана в Швейцарии продолжает работу, несмотря на унесший множество жизней пожар, сообщили РИА Новости в полиции кантона Во.
"На данный момент мы не можем подтвердить окончательное число жертв. Горнолыжная станция продолжает работу, оцеплен лишь сектор пожара", - сообщили в пресс-службе полиции.
Ранее телеканал Sky News со ссылкой на источник в полиции сообщил, что минимум десять человек погибли и еще десять пострадали в результате взрыва и пожара в баре на горнолыжном курорте в Швейцарии в новогоднюю ночь.
