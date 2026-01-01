https://ria.ru/20260101/kurort-2065926453.html
Горнолыжный курорт Кран-Монтана в Швейцарии продолжает работу
Горнолыжный курорт Кран-Монтана в Швейцарии продолжает работу - РИА Новости, 01.01.2026
Горнолыжный курорт Кран-Монтана в Швейцарии продолжает работу
Горнолыжный курорт Кран-Монтана в Швейцарии продолжает работу, несмотря на унесший множество жизней пожар, сообщили РИА Новости в полиции кантона Во. РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T11:50:00+03:00
2026-01-01T11:50:00+03:00
2026-01-01T11:55:00+03:00
швейцария
в мире
во (кантон)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/01/2065919893_0:399:808:853_1920x0_80_0_0_508f23b026b0029caa0f9ff2c56b4061.jpg
https://ria.ru/20260101/amsterdam-2065909986.html
швейцария
во (кантон)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/01/2065919893_0:324:808:929_1920x0_80_0_0_c6c63c72987ae72583055025717a1a59.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
швейцария, в мире, во (кантон)
Швейцария, В мире, Во (кантон)
Горнолыжный курорт Кран-Монтана в Швейцарии продолжает работу
Горнолыжный курорт Кран-Монтана в Швейцарии продолжает работу после пожара