На Кубани частично восстановили электроснабжение - РИА Новости, 01.01.2026
21:44 01.01.2026 (обновлено: 22:23 01.01.2026)
На Кубани частично восстановили электроснабжение
На Кубани частично восстановили электроснабжение

© РИА Новости / Сергей МальгавкоЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Линии электропередачи. Архивное фото
КРАСНОДАР, 1 янв — РИА Новости. В Апшеронском районе Краснодарского края частично восстановили подачу электричества после отключения из-за сильных осадков, сообщили в региональном оперативном штабе.
"Частично подключили к электроэнергии Апшеронск, Кубанское, Нижегородское, Куринское и Черниговское сельские поселения, поселок Новые Поляны, хутор Николаенко", — рассказали там.

Мужчина идёт по железнодорожным путям - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
На Кубани задерживаются около 50 поездов
Вчера, 13:12
Работы продолжаются в Хадыженске, Тверском сельском поселении и поселке Нефтегорском. Сложная ситуация остается в Мезмайском, Отдаленном и Кабардинском поселениях.
В Апшеронске и Хадыженске ранее в четверг объявили режим повышенной готовности, кроме них полностью или частично обесточены были еще 13 населенных пунктов района.
За последние несколько дней в регионе выпало большое количество осадков, что привело к налипанию мокрого снега и обледенению проводов, оставив многие муниципалитеты, особенно предгорные, без электричества. По данным губернатора Вениамина Кондратьева, без света оставались около 43 тысяч человек. При этом практически на всей территории края, за исключением Белореченского района, уже восстановили подачу тепла.
Наиболее сложная ситуация в минувшую ночь сложилась в Армавире и Сочи, а также в отдельных поселениях Белореченского, Апшеронского, Курганинского, Лабинского и Усть-Лабинского районов.
В субботу Гидрометцентр предупредил о мокром снеге, дожде, метели и сильном гололеде на Кубани. Накануне региональное управление МЧС объявило экстренное предупреждение о лавиноопасности в горах выше 500 метров над уровнем моря в Краснодарском крае и Адыгее с 31 декабря по 3 января.
Снег на дороге - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
На Кубани из-за снега закрыли движение на двух горных дорогах
31 декабря 2025, 21:40
 
