На Кубани частично восстановили электроснабжение

КРАСНОДАР, 1 янв — РИА Новости. В Апшеронском районе Краснодарского края частично восстановили подачу электричества после отключения из-за сильных осадков, В Апшеронском районе Краснодарского края частично восстановили подачу электричества после отключения из-за сильных осадков, сообщили в региональном оперативном штабе.

« "Частично подключили к электроэнергии Апшеронск, Кубанское, Нижегородское, Куринское и Черниговское сельские поселения, поселок Новые Поляны, хутор Николаенко", — рассказали там.

Работы продолжаются в Хадыженске, Тверском сельском поселении и поселке Нефтегорском. Сложная ситуация остается в Мезмайском, Отдаленном и Кабардинском поселениях.

В Апшеронске и Хадыженске ранее в четверг объявили режим повышенной готовности, кроме них полностью или частично обесточены были еще 13 населенных пунктов района.

За последние несколько дней в регионе выпало большое количество осадков, что привело к налипанию мокрого снега и обледенению проводов, оставив многие муниципалитеты, особенно предгорные, без электричества. По данным губернатора Вениамина Кондратьева , без света оставались около 43 тысяч человек. При этом практически на всей территории края, за исключением Белореченского района, уже восстановили подачу тепла.

Наиболее сложная ситуация в минувшую ночь сложилась в Армавире и Сочи, а также в отдельных поселениях Белореченского , Апшеронского, Курганинского, Лабинского и Усть-Лабинского районов.