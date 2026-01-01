Рейтинг@Mail.ru
На Кубани задерживаются около 50 поездов - РИА Новости, 01.01.2026
13:12 01.01.2026
На Кубани задерживаются около 50 поездов
На Кубани задерживаются около 50 поездов
Порядка 50 поездов в настоящее время задерживаются из-за непогода на Кубани, сообщили в оперштабе Краснодарского края. РИА Новости, 01.01.2026
происшествия
краснодарский край, ростов, адлер, северо-кавказская железная дорога, южная транспортная прокуратура, происшествия
Краснодарский край, Ростов, Адлер, Северо-Кавказская железная дорога, Южная транспортная прокуратура, Происшествия
На Кубани задерживаются около 50 поездов

На Кубани из-за непогоды задерживаются около 50 поездов

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Порядка 50 поездов в настоящее время задерживаются из-за непогода на Кубани, сообщили в оперштабе Краснодарского края.
"В результате непогоды, налипания снега, обледенения проводов и деревьев 31 декабря ряд станций и перегонов железной дороги в Краснодарском крае оказался обесточен. Задержка поездов составляет от 47 минут до более 27 часов. Их пропускают через поврежденные участки в том числе с помощью тепловозов. В настоящее время задержаны около 50 поездов. Продолжаются работы по восстановлению поврежденных участков контактной сети", - говорится в сообщении.
Поезд - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Семья из Ростова-на-Дону встречает Новый год в поезде из-за непогоды
Вчера, 22:47
Как сообщили в среду в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги, в 02.05 мск на участке между станциями Гулькевичи и Отрадо-Кубанская в Краснодарском регионе СКЖД по техническим причинам был остановлен пассажирский поезд №442 сообщением Ростов - Адлер. В результате на время до пяти часов оказались задержаны 18 пассажирских поездов. В Южной транспортной прокуратуре уточнили, что из-за плохой погоды была нарушена работа контактной сети между железнодорожными станциями региона, транспортные прокуроры контролируют соблюдение прав пассажиров. Вечером в среду сообщалось, что 55 пассажирских поездов задерживаются в связи с происшествием. Время задержки, по данным на вечер среды, составляло от 43 минут до 14 часов.
Утром 31 декабря в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги уже заявляли, что пассажиры поездов, задерживающихся в пути более четырех часов, будут обеспечены питанием, а в поездах поддерживается комфортный температурный режим. Позже в этот день в СКЖД подтвердили РИА Новости, что пассажиров задерживающихся более чем на четыре часа поездов обеспечивают горячим питанием.
Железнодорожные пути - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
В России семнадцать поездов идут с задержкой более восьми часов
Вчера, 21:24
 
Краснодарский крайРостовАдлерСеверо-Кавказская железная дорогаЮжная транспортная прокуратураПроисшествия
 
 
