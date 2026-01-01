Рейтинг@Mail.ru
В Крыму рассказали об эвакуации пострадавших в теракте в Хорлах
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:48 01.01.2026 (обновлено: 19:56 01.01.2026)
В Крыму рассказали об эвакуации пострадавших в теракте в Хорлах
В Крыму рассказали об эвакуации пострадавших в теракте в Хорлах - РИА Новости, 01.01.2026
В Крыму рассказали об эвакуации пострадавших в теракте в Хорлах
Вопрос о медицинской эвакуации в Москву из Крыма пострадавших после атаки ВСУ в Херсонской области будет решаться после телемедицинских консультаций с... РИА Новости, 01.01.2026
специальная военная операция на украине
республика крым
москва
херсонская область
вооруженные силы украины
республика крым
москва
херсонская область
республика крым, москва, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Республика Крым, Москва, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
В Крыму рассказали об эвакуации пострадавших в теракте в Хорлах

Вопрос об эвакуации в Москву пострадавших от атаки ВСУ в Хорлах будет решаться

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКареты скорой медицинской помощи у центральной районной больницы Джанкоя, куда доставляют пострадавших после атаки БПЛА в Херсонской области
Кареты скорой медицинской помощи у центральной районной больницы Джанкоя, куда доставляют пострадавших после атаки БПЛА в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Кареты скорой медицинской помощи у центральной районной больницы Джанкоя, куда доставляют пострадавших после атаки БПЛА в Херсонской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости. Вопрос о медицинской эвакуации в Москву из Крыма пострадавших после атаки ВСУ в Херсонской области будет решаться после телемедицинских консультаций с федеральным центром, сообщил министр здравоохранения Крыма Алексей Натаров.
Всего, по его словам, в больницах республики находятся 10 пострадавших, в том числе пятеро детей и беременная женщина.
"Мы сейчас находимся на первичном этапе оказания медицинской помощи. Кому необходимо будет, все больные будут, во-первых, проконсультированы с федеральным центром. По результатам проведенных консультативных телемедицинских консультаций будет решаться вопрос о медицинской эвакуации", - сказал Натаров журналистам в ответ на вопрос, возможен ли перевод пациентов в Москву.
По его словам, власти Крыма также ожидают поступление новых пострадавших из Херсонской области.
Медицинские работники и карета скорой медицинской помощи у центральной районной больницы Джанкоя, куда доставляют пострадавших после атаки БПЛА в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Трое пострадавших от атаки ВСУ в Хорлах находятся в тяжелом состоянии
Вчера, 19:36
 
Специальная военная операция на УкраинеРеспублика КрымМоскваХерсонская областьВооруженные силы Украины
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
