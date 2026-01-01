https://ria.ru/20260101/krym-2065985977.html
В Крыму рассказали об эвакуации пострадавших в теракте в Хорлах
В Крыму рассказали об эвакуации пострадавших в теракте в Хорлах - РИА Новости, 01.01.2026
В Крыму рассказали об эвакуации пострадавших в теракте в Хорлах
Вопрос о медицинской эвакуации в Москву из Крыма пострадавших после атаки ВСУ в Херсонской области будет решаться после телемедицинских консультаций с... РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T19:48:00+03:00
2026-01-01T19:48:00+03:00
2026-01-01T19:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
республика крым
москва
херсонская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/01/2065964175_0:127:3189:1921_1920x0_80_0_0_f64b783d428b45c328caea4c135b3377.jpg
https://ria.ru/20260101/khorly-2065985002.html
республика крым
москва
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/01/2065964175_458:0:3189:2048_1920x0_80_0_0_6c4496ce30a4a11fa1516d3daaba51fc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, москва, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Республика Крым, Москва, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
В Крыму рассказали об эвакуации пострадавших в теракте в Хорлах
Вопрос об эвакуации в Москву пострадавших от атаки ВСУ в Хорлах будет решаться