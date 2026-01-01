Рейтинг@Mail.ru
Восьмерых пострадавших при ударе ВСУ по Хорлам отправили в Крым - РИА Новости, 01.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:03 01.01.2026 (обновлено: 16:25 01.01.2026)
Восьмерых пострадавших при ударе ВСУ по Хорлам отправили в Крым
Восьмерых пострадавших при ударе ВСУ по Хорлам отправили в Крым - РИА Новости, 01.01.2026
Восьмерых пострадавших при ударе ВСУ по Хорлам отправили в Крым
Восемь пострадавших в результате ночного удара ВСУ по гостинице в Хорлах, включая четырех детей, отправлены в больницы Крыма, трое остаются в больнице... РИА Новости, 01.01.2026
Восьмерых пострадавших при ударе ВСУ по Хорлам отправили в Крым

Восьмерых пострадавших при ударе ВСУ по гостинице в Хорлах отправили в Крым

© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской областиПоследствия атаки дронов ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области
Последствия атаки дронов ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской области
Последствия атаки дронов ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области
ГЕНИЧЕСК, 1 янв - РИА Новости. Восемь пострадавших в результате ночного удара ВСУ по гостинице в Хорлах, включая четырех детей, отправлены в больницы Крыма, трое остаются в больнице Скадовска, остальным оказана помощь в медучреждениях Херсонской области и они отпущены домой на амбулаторное лечение, сообщил журналистам пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко.
В четверг утром губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об атаке трех БПЛА на кафе и гостиницу в Хорлах. Один из беспилотников был с зажигательной смесью, по словам Сальдо, ВСУ целенаправленно сожгли людей. По данным ГУ МЧС по региону, погибли 24 человека, 29 получили ранения, среди них пятеро детей, врачи борются за жизни пострадавших. СК возбудил дело о теракте.
"В медицинские организации обратились сами, либо привезены медицинским транспортом 26 человек, из них четверо детей до 17 лет. По состоянию на сейчас в больнице Скадовска остается три взрослых пострадавших. Четыре человека, в том числе один ребенок, отправлены вчера в Республику Крым в медицинские организации. Сегодня направлены в Республику Крым тоже четыре человека, из них трое детей. Все остальные пациенты выписаны на долечивание по месту жительства", - сообщил журналистам пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко.
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Захарова обвинила спонсоров Киева в теракте в Херсонской области
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРеспублика КрымСкадовскВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)Удар ВСУ по Хорлам в Херсонской области
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
