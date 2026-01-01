Восьмерых пострадавших при ударе ВСУ по Хорлам отправили в Крым

ГЕНИЧЕСК, 1 янв - РИА Новости. Восемь пострадавших в результате ночного удара ВСУ по гостинице в Хорлах, включая четырех детей, отправлены в больницы Крыма, трое остаются в больнице Скадовска, остальным оказана помощь в медучреждениях Херсонской области и они отпущены домой на амбулаторное лечение, сообщил журналистам пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко.