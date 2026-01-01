Восьмерых пострадавших при ударе ВСУ по Хорлам отправили в Крым

ГЕНИЧЕСК, 1 янв - РИА Новости. Восемь пострадавших в результате ночного удара ВСУ по гостинице в Хорлах, включая четырех детей, отправлены в больницы Крыма, трое остаются в больнице Скадовска, остальным оказана помощь в медучреждениях Херсонской области и они отпущены домой на амбулаторное лечение, сообщил журналистам пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко.
В четверг утром губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об атаке трех БПЛА на кафе и гостиницу в Хорлах. Один из беспилотников был с зажигательной смесью, по словам Сальдо, ВСУ целенаправленно сожгли людей. По данным ГУ МЧС по региону, погибли 24 человека, 29 получили ранения, среди них пятеро детей, врачи борются за жизни пострадавших. СК возбудил дело о теракте.
"В медицинские организации обратились сами, либо привезены медицинским транспортом 26 человек, из них четверо детей до 17 лет. По состоянию на сейчас в больнице Скадовска остается три взрослых пострадавших. Четыре человека, в том числе один ребенок, отправлены вчера в Республику Крым в медицинские организации. Сегодня направлены в Республику Крым тоже четыре человека, из них трое детей. Все остальные пациенты выписаны на долечивание по месту жительства", - сообщил журналистам пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко.