В Крыму объявили ракетную опасность
В Крыму объявили ракетную опасность
Ракетную опасность объявили в Крыму, сообщает МЧС России. РИА Новости, 01.01.2026
В Крыму объявили ракетную опасность
На территории республики Крым объявили ракетную опасность