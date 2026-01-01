https://ria.ru/20260101/krym-2065949528.html
В Херсонской области решают вопрос о переводе в Крым пострадавших от БПЛА
В Херсонской области решают вопрос о переводе в Крым пострадавших от БПЛА - РИА Новости, 01.01.2026
В Херсонской области решают вопрос о переводе в Крым пострадавших от БПЛА
Власти Херсонской области решают вопрос о переводе в Крым нескольких пострадавших от удара ВСУ по Хорлам, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. РИА Новости, 01.01.2026
В Херсонской области решают вопрос о переводе в Крым пострадавших от БПЛА
В Херсонской области решают вопрос о переводе в Крым пострадавших в Хорлах