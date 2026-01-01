Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области решают вопрос о переводе в Крым пострадавших от БПЛА - РИА Новости, 01.01.2026
12:30 01.01.2026 (обновлено: 14:34 01.01.2026)
В Херсонской области решают вопрос о переводе в Крым пострадавших от БПЛА
В Херсонской области решают вопрос о переводе в Крым пострадавших от БПЛА - РИА Новости, 01.01.2026
В Херсонской области решают вопрос о переводе в Крым пострадавших от БПЛА
Власти Херсонской области решают вопрос о переводе в Крым нескольких пострадавших от удара ВСУ по Хорлам, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. РИА Новости, 01.01.2026
В Херсонской области решают вопрос о переводе в Крым пострадавших от БПЛА

В Херсонской области решают вопрос о переводе в Крым пострадавших в Хорлах

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости. Власти Херсонской области решают вопрос о переводе в Крым нескольких пострадавших от удара ВСУ по Хорлам, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.
В Крыму госпитализированы 4 человека, пострадавшие от удара ВСУ по Хорлам в Херсонской области, два пациента в тяжелом состоянии, еще двое - в состоянии средней степени тяжести, сообщила ранее пресс-служба министерства здравоохранения республики.
Среди тяжелораненых в Херсонской области есть дети
14:00
"Сейчас в Херсонской области принимается решение о транспортировке в Крым нескольких пострадавших", - сообщил журналистам Крючков.
Ранее губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что враг нанес целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По предварительным данным, пострадали более 50 человек, 24 человека погибли, в том числе ребенок. Позже официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что возбуждено уголовное дело о теракте по факту гибели более 20 мирных жителей Херсонской области в результате атаки ВСУ.
В Хорлах продолжают летать украинские дроны-разведчики
11:36
 
Херсонская областьРеспублика КрымЧерное мореОлег КрючковВладимир СальдоСветлана ПетренкоВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
