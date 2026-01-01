В Крыму госпитализировали четырех человек после атаки в Хорлах

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости. В Крыму госпитализированы 4 человека, пострадавшие от удара ВСУ по Хорлам в Херсонской области, два пациента в тяжелом состоянии, еще двое - состоянии средней степени тяжести, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.