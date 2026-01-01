В Крыму госпитализировали четырех человек после атаки в Хорлах

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости. В Крыму госпитализированы 4 человека, пострадавшие от удара ВСУ по Хорлам в Херсонской области, два пациента в тяжелом состоянии, еще двое - состоянии средней степени тяжести, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.
"В медицинские организации республики Крым госпитализированы 4 человека, пострадавшие в результате удара ВСУ в Херсонской области. В настоящее время два пациента находятся в тяжелом состоянии, еще двое в состоянии средней степени тяжести. Пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Ранее губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что враг нанес целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По предварительным данным, пострадали более 50 человек, 24 человека погибли, в том числе ребенок. Позже официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что возбуждено уголовное дело о теракте по факту гибели более 20 мирных жителей Херсонской области в результате атаки ВСУ.