На Урале задержали подозреваемого по делу о гибели подростков при пожаре

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 янв - РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено после гибели двух подростков при пожаре в частном доме в поселке Медянкино Свердловской области, 17-летний подозреваемый задержан, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.

"В ходе тушения возгорания обнаружены тела 14-летнего мальчика и 12-летней девочки. Кроме того, в больницу доставлен ряд лиц для оказания им медицинской помощи. По данному факту… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)", - говорится в сообщении.

Наказание за совершение этого преступления - вплоть до четырех лет лишения свободы, отмечает управление. На месте работает следственная группа.

"Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, тела умерших направлены на экспертизу для выяснения точной причины смерти. Также устанавливаются очаг и причина возгорания. По предварительным данным, предлагаемый очаг - печь", - уточняют в пресс-службе.

Следователями задержан 17-летний подозреваемый, который, предположительно, пытался растопить печь с помощью воспламеняющейся жидкости во время отдыха в компании сверстников, добавили в ведомстве. С его участием выполняется комплекс необходимых процессуальных действий.

По информации региональной прокуратуры, сведения о пожаре в частном доме на участке в СНТ "Юбилейный" в поселке Медянкино под Серовом в оперативные службы поступили утром в четверг.

Надзорный орган пояснял, что в доме 13 человек, в том числе 12 подростков в возрасте от 12 до 17 лет и 20-летний юноша, отмечали вместе Новый год. Проснувшись утром 1 января, они решили истопить печь, и один из подростков плеснул легковоспламеняющуюся жидкость в печь, в результате чего произошел пожар.