Рейтинг@Mail.ru
На Урале задержали подозреваемого по делу о гибели подростков при пожаре - РИА Новости, 01.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:32 01.01.2026
https://ria.ru/20260101/kriminal-2065990419.html
На Урале задержали подозреваемого по делу о гибели подростков при пожаре
На Урале задержали подозреваемого по делу о гибели подростков при пожаре - РИА Новости, 01.01.2026
На Урале задержали подозреваемого по делу о гибели подростков при пожаре
Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено после гибели двух подростков при пожаре в частном доме в поселке Медянкино Свердловской области, РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T20:32:00+03:00
2026-01-01T20:32:00+03:00
происшествия
россия
урал
свердловская область
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001960569_0:154:3095:1895_1920x0_80_0_0_08045f65d5560c03c3b891c2006631d2.jpg
https://ria.ru/20260101/pozhar-2065989244.html
https://ria.ru/20260101/pozhar-2065985402.html
https://ria.ru/20251228/tuva-2065131070.html
россия
урал
свердловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001960569_183:0:2912:2047_1920x0_80_0_0_2dfa1cb8e65443add1d25fccf11d882f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, урал, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Урал, Свердловская область, Следственный комитет России (СК РФ)
На Урале задержали подозреваемого по делу о гибели подростков при пожаре

На Урале задержали подозреваемого по делу о гибели подростков в частном доме

© РИА Новости / Евгений БиятовНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Наручники. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 янв - РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено после гибели двух подростков при пожаре в частном доме в поселке Медянкино Свердловской области, 17-летний подозреваемый задержан, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.
"В ходе тушения возгорания обнаружены тела 14-летнего мальчика и 12-летней девочки. Кроме того, в больницу доставлен ряд лиц для оказания им медицинской помощи. По данному факту… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)", - говорится в сообщении.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Стали известны подробности о пожаре на Урале, где погибли двое подростков
Вчера, 20:24
Наказание за совершение этого преступления - вплоть до четырех лет лишения свободы, отмечает управление. На месте работает следственная группа.
"Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, тела умерших направлены на экспертизу для выяснения точной причины смерти. Также устанавливаются очаг и причина возгорания. По предварительным данным, предлагаемый очаг - печь", - уточняют в пресс-службе.
Следователями задержан 17-летний подозреваемый, который, предположительно, пытался растопить печь с помощью воспламеняющейся жидкости во время отдыха в компании сверстников, добавили в ведомстве. С его участием выполняется комплекс необходимых процессуальных действий.
Пожар на месте взрыва в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
В Швейцарии 40 человек погибли при пожаре в баре
Вчера, 19:41
По информации региональной прокуратуры, сведения о пожаре в частном доме на участке в СНТ "Юбилейный" в поселке Медянкино под Серовом в оперативные службы поступили утром в четверг.
Надзорный орган пояснял, что в доме 13 человек, в том числе 12 подростков в возрасте от 12 до 17 лет и 20-летний юноша, отмечали вместе Новый год. Проснувшись утром 1 января, они решили истопить печь, и один из подростков плеснул легковоспламеняющуюся жидкость в печь, в результате чего произошел пожар.
При пожаре двое детей, которым 14 и 12 лет, погибли, сообщали в прокуратуре, 17-летний и 14-летний подростки, а также 20-летний юноша госпитализированы. Прокуратура начала свою проверку.
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Конфликт, при котором погиб подросток в Туве, произошел во время елки
28 декабря 2025, 05:32
 
ПроисшествияРоссияУралСвердловская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала