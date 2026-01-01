В Кузбассе задержали мужчину по подозрению в убийстве двух человек

"По версии следствия, днем 31 декабря 2025 года... на почве личных неприязненных отношении фигурант нанес множественные удары ножом в область шеи и живота 75-летней знакомой, в результате чего убил ее. После этого стал дожидаться 37-летнего сына потерпевшей. Дождавшись его прихода, фигурант... нанес мужчине множественные колото-резаные ранения в область грудной клетки... Потерпевший выбежал... на улицу... за ним отправился подозреваемый. Находясь у подъезда дома, он продолжил наносить удары ножом... после этого скрылся. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.