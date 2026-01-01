https://ria.ru/20260101/kriminal-2065950709.html
В Кузбассе задержали мужчину по подозрению в убийстве двух человек
В Кузбассе задержали мужчину по подозрению в убийстве двух человек - РИА Новости, 01.01.2026
В Кузбассе задержали мужчину по подозрению в убийстве двух человек
Житель города Белово Кемеровской области задержан по подозрению в убийстве двух человек, сообщает пресс-служба СУСК по региону. РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T14:44:00+03:00
2026-01-01T14:44:00+03:00
2026-01-01T14:44:00+03:00
происшествия
белово
кемеровская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149796/26/1497962675_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3d27131050baba859da21d07743f7dfb.jpg
https://ria.ru/20251230/irkutsk-2065566429.html
https://ria.ru/20251218/kuzbass-2062831330.html
белово
кемеровская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149796/26/1497962675_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b11d78a7a3ee4d76938338fc780e8ef7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белово, кемеровская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Белово, Кемеровская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кузбассе задержали мужчину по подозрению в убийстве двух человек
Жителя Кузбасса задержали по подозрению в убийстве двух человек
КЕМЕРОВО, 1 янв - РИА Новости. Житель города Белово Кемеровской области задержан по подозрению в убийстве двух человек, сообщает пресс-служба СУСК по региону.
Как сообщили в ведомстве, по подозрению в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ
(убийство двух лиц), задержан 52-летний мужчина.
"По версии следствия, днем 31 декабря 2025 года... на почве личных неприязненных отношении фигурант нанес множественные удары ножом в область шеи и живота 75-летней знакомой, в результате чего убил ее. После этого стал дожидаться 37-летнего сына потерпевшей. Дождавшись его прихода, фигурант... нанес мужчине множественные колото-резаные ранения в область грудной клетки... Потерпевший выбежал... на улицу... за ним отправился подозреваемый. Находясь у подъезда дома, он продолжил наносить удары ножом... после этого скрылся. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.
По информации СК
, в настоящее время с участием подозреваемого проводятся следственные действия.
"В рамках расследования проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначен ряд судебных экспертиз. Их результаты установят точную причину смерти потерпевших и психическое состояние подозреваемого в момент преступления", - уточняется в релизе.