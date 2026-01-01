Рейтинг@Mail.ru
"Все испортил": россиянина "угостили" десертом на концерте лидера Rammstein
20:55 01.01.2026
"Все испортил": россиянина "угостили" десертом на концерте лидера Rammstein
Барабанщик лидера Rammstein Тилля Линдеманна Джо Летц бросил торт в лицо российскому туристу на новогоднем концерте в Таиланде, сообщает Life. РИА Новости, 01.01.2026
© SHOTБарабанщик Тилля Линдеманна бросил торт в лицо зрителю на концерте в Таиланде. Кадр видео
Барабанщик Тилля Линдеманна бросил торт в лицо зрителю на концерте в Таиланде. Кадр видео
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Барабанщик лидера Rammstein Тилля Линдеманна Джо Летц бросил торт в лицо российскому туристу на новогоднем концерте в Таиланде, сообщает Life.
"Шоу было на высоте, но все испортил десерт: барабанщик группы Джо Летц со всей силы зарядил тортом в лицо россиянину", — говорится в публикации.
Солист американской группы Limp Bizkit Фред Дерст - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
В Таллине отменили концерт Limp Bizkit из-за поддержки России
13 ноября 2025, 17:00
Отмечается, что на концерте были и те, кому досталось от самого фронтмена Rammstein.
"Кому-то повезло еще меньше: в них прилетела рыба — уже от Линдеманна. Кидался ею солист в зрителей из таза и не только", — пишет издание.
© SHOTТилль Линдеманн на концерте в Таиланде. Кадр видео
Тилль Линдеманн на концерте в Таиланде. Кадр видео
 
