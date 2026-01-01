https://ria.ru/20260101/kontsert-2065992725.html
"Все испортил": россиянина "угостили" десертом на концерте лидера Rammstein
"Все испортил": россиянина "угостили" десертом на концерте лидера Rammstein
"Все испортил": россиянина "угостили" десертом на концерте лидера Rammstein
Барабанщик лидера Rammstein Тилля Линдеманна Джо Летц бросил торт в лицо российскому туристу на новогоднем концерте в Таиланде, сообщает Life. РИА Новости, 01.01.2026
"Все испортил": россиянина "угостили" десертом на концерте лидера Rammstein
SHOT: барабанщик лидера Rammstein бросил торт в лицо россиянину на концерте