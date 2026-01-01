Рейтинг@Mail.ru
Ким Чен Ын поздравил с Новым годом военных КНДР, служащих в России
06:19 01.01.2026
Ким Чен Ын поздравил с Новым годом военных КНДР, служащих в России
Ким Чен Ын поздравил с Новым годом военных КНДР, служащих в России
Ким Чен Ын поздравил с Новым годом военных КНДР, служащих в России

Ким Чен Ын передал привет военным КНДР, служащим в России

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПредседатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын
Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
СЕУЛ, 1 янв - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму офицерам и солдатам войск зарубежной операции в РФ по случаю Нового года, передал им привет и заявил, что благодаря их стараниям крепнут отношения РФ и КНДР, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"За братский российский народ, за высокий порыв и характерные черты нашего народа, за высокий дух и достоинство корейцев, за непреклонную честь нашего государства, за непобедимую славу нашей армии будьте храбры", - пожелал бойцам Ким Чен Ын.
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по ситуации в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Герасимов рассказал о помощи КНДР в разминировании районов Курской области
29 декабря 2025, 16:52
Как отмечается, телеграмма была отправлена 31 декабря 2025 года.
Ким Чен Ын отметил, что уходящий 2025 год ознаменован немеркнущей честью и достоинством, которые были отстояны военнослужащими ценой самопожертвования, и выразил уверенность, что 2026 год также станет годом великих побед.
"За вами Пхеньян и Москва. Благодаря вашему самопожертвованию и самоотверженности более крепнут боевое братство, дружба и нерушимые союзнические отношения КНДР и России", - заявил Ким Чен Ын.
Он подчеркнул, что КНДР с нетерпением ждет благополучного возвращения своих солдат, и призвал уделять особое внимание безопасности.
"Вместе со всем народом, вашими родителями, женами и детьми сердечно желая того дня, когда вы все завершите выполнение полученных заданий и возвратитесь невредимы, еще раз передаю новогоднее поздравление и горячий боевой привет", - заявил Ким Чен Ын.
Президент России Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Путин поздравил с Новым годом Ким Чен Ына
30 декабря 2025, 12:04
 
