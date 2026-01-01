https://ria.ru/20260101/kndr-2065908579.html
Ким Чен Ын поздравил с Новым годом военных КНДР, служащих в России
Ким Чен Ын поздравил с Новым годом военных КНДР, служащих в России - РИА Новости, 01.01.2026
Ким Чен Ын поздравил с Новым годом военных КНДР, служащих в России
Лидер КНДР Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму офицерам и солдатам войск зарубежной операции в РФ по случаю Нового года, передал им привет и заявил,... РИА Новости, 01.01.2026
СЕУЛ, 1 янв - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму офицерам и солдатам войск зарубежной операции в РФ по случаю Нового года, передал им привет и заявил, что благодаря их стараниям крепнут отношения РФ и КНДР, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"За братский российский народ, за высокий порыв и характерные черты нашего народа, за высокий дух и достоинство корейцев, за непреклонную честь нашего государства, за непобедимую славу нашей армии будьте храбры", - пожелал бойцам Ким Чен Ын
.
Как отмечается, телеграмма была отправлена 31 декабря 2025 года.
Ким Чен Ын отметил, что уходящий 2025 год ознаменован немеркнущей честью и достоинством, которые были отстояны военнослужащими ценой самопожертвования, и выразил уверенность, что 2026 год также станет годом великих побед.
"За вами Пхеньян
и Москва
. Благодаря вашему самопожертвованию и самоотверженности более крепнут боевое братство, дружба и нерушимые союзнические отношения КНДР
и России", - заявил Ким Чен Ын.
Он подчеркнул, что КНДР с нетерпением ждет благополучного возвращения своих солдат, и призвал уделять особое внимание безопасности.
"Вместе со всем народом, вашими родителями, женами и детьми сердечно желая того дня, когда вы все завершите выполнение полученных заданий и возвратитесь невредимы, еще раз передаю новогоднее поздравление и горячий боевой привет", - заявил Ким Чен Ын.