Ким Чен Ын поздравил с Новым годом военных КНДР, служащих в России

СЕУЛ, 1 янв - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму офицерам и солдатам войск зарубежной операции в РФ по случаю Нового года, передал им привет и заявил, что благодаря их стараниям крепнут отношения РФ и КНДР, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"За братский российский народ, за высокий порыв и характерные черты нашего народа, за высокий дух и достоинство корейцев, за непреклонную честь нашего государства, за непобедимую славу нашей армии будьте храбры", - пожелал бойцам Ким Чен Ын

Как отмечается, телеграмма была отправлена 31 декабря 2025 года.

Ким Чен Ын отметил, что уходящий 2025 год ознаменован немеркнущей честью и достоинством, которые были отстояны военнослужащими ценой самопожертвования, и выразил уверенность, что 2026 год также станет годом великих побед.

"За вами Пхеньян Москва . Благодаря вашему самопожертвованию и самоотверженности более крепнут боевое братство, дружба и нерушимые союзнические отношения КНДР и России", - заявил Ким Чен Ын.

Он подчеркнул, что КНДР с нетерпением ждет благополучного возвращения своих солдат, и призвал уделять особое внимание безопасности.