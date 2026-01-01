Рейтинг@Mail.ru
21:56 01.01.2026
США обвинили Китай в усилении напряженности
США обвинили Китай в усилении напряженности
Госдеп США в четверг на фоне масштабных учений КНР вокруг Тайваня призвали Пекин к диалогу и проявлению сдержанности. РИА Новости, 01.01.2026
США обвинили Китай в усилении напряженности

США на фоне учений КНР вокруг Тайваня призвали Пекин проявить сдержанность

© AP Photo / Mark SchiefelbeinВоеннослужащие Народно-освободительной армии Китая
Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 янв - РИА Новости. Госдеп США в четверг на фоне масштабных учений КНР вокруг Тайваня призвали Пекин к диалогу и проявлению сдержанности.
"Военная активность и риторика Китая в отношении Тайваня и других в регионе без надобности усиливают напряженность. Мы призываем Пекин проявить сдержанность, прекратить военное давление на Тайвань и вместо этого начать конструктивный диалог. Соединенные Штаты поддерживают мир и стабильность в Тайваньском проливе и выступают против односторонних изменений статус-кво, в том числе с помощью силы или принуждения", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства США.
Тайбей - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
В посольстве КНР заявили, что Тайвань может стать пороховой бочкой
28 декабря 2025, 04:26
В среду армия КНР сообщила о завершении масштабных учений вокруг Тайваня. Там отметили, что что силы Восточной зоны боевого командования НОАК, всегда находящиеся в состоянии повышенной боевой готовности, продолжат повышать уровень боевой подготовки, будут решительно разрушать замыслы сепаратистских сил, выступающих за независимость Тайваня, и внешних вмешивающихся сил, а также непоколебимо защищать государственный суверенитет и территориальную целостность.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (АРС) и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП).
Сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) открылась в Пекине - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Китай ввел ответные санкции против ВПК США за продажу оружия Тайваню
26 декабря 2025, 12:10
 
