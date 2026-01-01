https://ria.ru/20260101/kiselev-2065916277.html
Евгения Киселева* обвинили в создании террористического сообщества
Евгения Киселева* обвинили в создании террористического сообщества - РИА Новости, 01.01.2026
Евгения Киселева* обвинили в создании террористического сообщества
Бывшего российского журналиста и телеведущего Евгения Киселева* в России заочно обвиняют в создании террористического сообщества или в руководстве таким... РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T10:07:00+03:00
2026-01-01T10:07:00+03:00
2026-01-01T10:07:00+03:00
россия
украина
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
нтв (телеканал)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95441/50/954415067_0:170:2953:1831_1920x0_80_0_0_0e3689ba046a17c42deac2ef640981c1.jpg
https://ria.ru/20250818/obvinenie-2036042844.html
https://ria.ru/20251229/sud-2065437199.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95441/50/954415067_143:0:2810:2000_1920x0_80_0_0_3465f90141d3ef443bb4cbd086de045c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), нтв (телеканал), происшествия
Россия, Украина, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), НТВ (телеканал), Происшествия
Евгения Киселева* обвинили в создании террористического сообщества
Евгения Киселева заочно обвинили в создании террористического сообщества
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Бывшего российского журналиста и телеведущего Евгения Киселева* в России заочно обвиняют в создании террористического сообщества или в руководстве таким сообществом, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что в отношении Киселева* вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205.4 УК РФ
(создание террористического сообщества… а равно руководство таким террористическим сообществом, его частью или входящими в такое сообщество структурными подразделениями).
Как ранее сообщило РИА Новости, Киселев* заочно арестован в России и объявлен в международный розыск.
Источник, знакомый с ходом расследования дела, подтвердил агентству, что речь идет об известном журналисте Евгении Киселеве*.
Минюст РФ включил его в реестр иностранных агентов в апреле 2022 года. Как отмечали в ведомстве, журналист "осуществлял политическую деятельность", а иностранным источником указана Украина
. В 2024 году Киселев* был внесен Росфинмониторингом
в перечень террористов и экстремистов.
Киселев* – советский и российский, а позднее украинский телеведущий и журналист, одна из центральных фигур российского телевидения 1990-2000-х и бывший гендиректор телеканала НТВ
.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в перечень экстремистов и террористов