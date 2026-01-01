Евгения Киселева* обвинили в создании террористического сообщества

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Бывшего российского журналиста и телеведущего Евгения Киселева* в России заочно обвиняют в создании террористического сообщества или в руководстве таким сообществом, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.