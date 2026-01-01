Рейтинг@Mail.ru
Евгения Киселева* обвинили в создании террористического сообщества - РИА Новости, 01.01.2026
10:07 01.01.2026
Евгения Киселева* обвинили в создании террористического сообщества
Бывшего российского журналиста и телеведущего Евгения Киселева* в России заочно обвиняют в создании террористического сообщества или в руководстве таким...
россия
украина
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
нтв (телеканал)
происшествия
россия
украина
россия, украина, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), нтв (телеканал), происшествия
Россия, Украина, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), НТВ (телеканал), Происшествия
Евгения Киселева* обвинили в создании террористического сообщества

Евгения Киселева заочно обвинили в создании террористического сообщества

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Бывшего российского журналиста и телеведущего Евгения Киселева* в России заочно обвиняют в создании террористического сообщества или в руководстве таким сообществом, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что в отношении Киселева* вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205.4 УК РФ (создание террористического сообщества… а равно руководство таким террористическим сообществом, его частью или входящими в такое сообщество структурными подразделениями).
Как ранее сообщило РИА Новости, Киселев* заочно арестован в России и объявлен в международный розыск.
Источник, знакомый с ходом расследования дела, подтвердил агентству, что речь идет об известном журналисте Евгении Киселеве*.
Минюст РФ включил его в реестр иностранных агентов в апреле 2022 года. Как отмечали в ведомстве, журналист "осуществлял политическую деятельность", а иностранным источником указана Украина. В 2024 году Киселев* был внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
Киселев* – советский и российский, а позднее украинский телеведущий и журналист, одна из центральных фигур российского телевидения 1990-2000-х и бывший гендиректор телеканала НТВ.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в перечень экстремистов и террористов
РоссияУкраинаФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)НТВ (телеканал)Происшествия
 
 
