Кипр на полгода стал председателем Совета Евросоюза

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Республика Кипр приняла от Дании пост страны-председателя Совета Европейского союза, она будет занимать его до конца июня 2026 года.

По словам Христодулилиса, еще одним приоритетом Кипра будет "укрепление стратегической автономии ЕС ". В этот блок входит работа, связанная с многолетним финансовым рамочным соглашением, развитие конкурентоспособности Евросоюза, а также вопросы безопасности и обороны.

Испанию, Грецию и Италию. Среди собственных приоритетов Кипра президент также обозначал безопасность и оборону. Этой теме будет посвящено несколько встреч на уровне министров иностранных дел и министров обороны, а также на уровне Европейского совета. Глава государства добавил, что Кипр будет поднимать вопросы миграции, доступа населения к воде и жилищного кризиса, который, по словам Христодулидиса, охватил многие государства-члены ЕС, включая Португалию

Заместитель министра по европейским делам Кипра Марилена Рауна заявляла, что одним из приоритетов Кипра на протяжении председательства будет расширение ЕС, которое она назвала "геополитической инвестицией".

Издание Euractiv со ссылкой на государственную программу Кипра, сообщало, что в цели Кипра также будет входить сокращение бюрократии. Однако отмечается, что эти попытки направлены не на уменьшение контроля со стороны ЕС, а на простоту следования его правилам. Кроме того, усилия страны сосредоточатся на построении более благоприятной для бизнеса среды, повышении конкурентоспособности и устойчивости Европы , интеграции фондовых рынков ЕС, а также на упорядочении европейского налогового законодательства, писало издание.

Христодулидис сообщал, что за время председательства Кипра в Совете Европейского союза в стране пройдут 258 встреч, при этом ожидается, что республику посетят 28 тысяч человек.