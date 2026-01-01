Рейтинг@Mail.ru
Кипр на полгода стал председателем Совета Евросоюза - РИА Новости, 01.01.2026
01:27 01.01.2026
Кипр на полгода стал председателем Совета Евросоюза
Кипр на полгода стал председателем Совета Евросоюза - РИА Новости, 01.01.2026
Кипр на полгода стал председателем Совета Евросоюза
Республика Кипр приняла от Дании пост страны-председателя Совета Европейского союза, она будет занимать его до конца июня 2026 года.
в мире
кипр
дания
ближний восток
никос христодулидис
евросоюз
европейский совет
совет евросоюза
кипр
дания
ближний восток
2026
в мире, кипр, дания, ближний восток, никос христодулидис, евросоюз, европейский совет, совет евросоюза
В мире, Кипр, Дания, Ближний Восток, Никос Христодулидис, Евросоюз, Европейский совет, Совет Евросоюза
Кипр на полгода стал председателем Совета Евросоюза

Кипр принял от Дании пост страны-председателя Совета Европейского союза

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Республика Кипр приняла от Дании пост страны-председателя Совета Европейского союза, она будет занимать его до конца июня 2026 года.
Как заявлял президент Кипра Никос Христодулидис, приоритеты страны на период председательства включают сближение Евросоюза с ближневосточным регионом. В частности, глава государства сообщал, что 23 апреля 2026 года пройдет неформальное заседание Европейского совета, посвященное партнерству стран Ближнего Востока и Евросоюза.
По словам Христодулилиса, еще одним приоритетом Кипра будет "укрепление стратегической автономии ЕС". В этот блок входит работа, связанная с многолетним финансовым рамочным соглашением, развитие конкурентоспособности Евросоюза, а также вопросы безопасности и обороны.
Среди собственных приоритетов Кипра президент также обозначал безопасность и оборону. Этой теме будет посвящено несколько встреч на уровне министров иностранных дел и министров обороны, а также на уровне Европейского совета. Глава государства добавил, что Кипр будет поднимать вопросы миграции, доступа населения к воде и жилищного кризиса, который, по словам Христодулидиса, охватил многие государства-члены ЕС, включая Португалию, Испанию, Грецию и Италию.
Заместитель министра по европейским делам Кипра Марилена Рауна заявляла, что одним из приоритетов Кипра на протяжении председательства будет расширение ЕС, которое она назвала "геополитической инвестицией".
Издание Euractiv со ссылкой на государственную программу Кипра, сообщало, что в цели Кипра также будет входить сокращение бюрократии. Однако отмечается, что эти попытки направлены не на уменьшение контроля со стороны ЕС, а на простоту следования его правилам. Кроме того, усилия страны сосредоточатся на построении более благоприятной для бизнеса среды, повышении конкурентоспособности и устойчивости Европы, интеграции фондовых рынков ЕС, а также на упорядочении европейского налогового законодательства, писало издание.
Христодулидис сообщал, что за время председательства Кипра в Совете Европейского союза в стране пройдут 258 встреч, при этом ожидается, что республику посетят 28 тысяч человек.
Пост председателя в Совете ЕС переходит к государствам-членам по очереди, страна меняется каждый шесть месяцев. Период председательства Кипра завершится 30 июня 2026 года и перейдет к Ирландии.
В миреКипрДанияБлижний ВостокНикос ХристодулидисЕвросоюзЕвропейский советСовет Евросоюза
 
 
