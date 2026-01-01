https://ria.ru/20260101/kiev-2066000196.html
В Киеве задержали директора детского сада из ДНР
В Киеве задержали директора детского сада из ДНР - РИА Новости, 01.01.2026
В Киеве задержали директора детского сада из ДНР
Силовики задержали в Киеве 64-летнюю директрису детсада из ДНР, которая приехала оформить местную пенсию и получить загранпаспорт, сообщила прокуратура Украины. РИА Новости, 01.01.2026
В Киеве задержали 64-летнюю руководительницу детского сада из ДНР