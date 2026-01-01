Рейтинг@Mail.ru
22:58 01.01.2026
В Киеве задержали директора детского сада из ДНР
В Киеве задержали директора детского сада из ДНР
Силовики задержали в Киеве 64-летнюю директрису детсада из ДНР, которая приехала оформить местную пенсию и получить загранпаспорт, сообщила прокуратура Украины. РИА Новости, 01.01.2026
В Киеве задержали директора детского сада из ДНР

В Киеве задержали 64-летнюю руководительницу детского сада из ДНР

© Фото : ГПУЗдание Генеральной прокуратуры Украины
Здание Генеральной прокуратуры Украины - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© Фото : ГПУ
Здание Генеральной прокуратуры Украины. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Силовики задержали в Киеве 64-летнюю директрису детсада из ДНР, которая приехала оформить местную пенсию и получить загранпаспорт, сообщила прокуратура Украины.
По данным следствия, в 2014 году задержанная, которая на тот момент была директором детсада в Макеевке, осталась на своем посту.
«
"Продолжив профессиональную карьеру... уже по российскому законодательству, она внедряет в педагогический процесс федеральные образовательные стандарты, утверждает учебные планы и общеобразовательные программы. Кроме того, при ее руководстве во время занятий, развлечений и в повседневной жизни воспитатели знакомят малышей с российской историей и традициями", - сообщила пресс-служба украинской прокуратуры.
В Telegram-канале пресс-службы СБУ добавили, что задержанной объявлено о подозрении в коллаборационной деятельности (часть 3 статьи 111-1 УК Украины). Женщине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога. Ведется расследование.
