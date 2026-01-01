Глава ДСМР молится о родственниках погибших в теракте ВСУ в Хорлах

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов рассказал РИА Новости, что молится о жертвах теракта ВСУ в Херсонской области и их родственниках, а также выразил соболезнования в связи с этой трагедией.

"От имени Духовного собрания мусульман России и от себя лично выражаю самые глубокие соболезнования родным и близким всех погибших и пострадавших в результате ночного удара... С особой болью в сердце воспринимается известие о гибели мирных людей, которые собрались, чтобы встретить Новый год, и чья жизнь была трагически прервана. Среди погибших - и дети, чья невинная душа не должна была столкнуться с ужасом насилия. Мы разделяем скорбь по тем, кто потерял своих близких, и молим Всевышнего Аллаха даровать им терпение, стойкость духа и утешение в этот нелёгкий час", - сказал муфтий.