Глава ДСМР молится о родственниках погибших в теракте ВСУ в Хорлах
Глава ДСМР молится о родственниках погибших в теракте ВСУ в Хорлах - РИА Новости, 01.01.2026
Глава ДСМР молится о родственниках погибших в теракте ВСУ в Хорлах
Глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов рассказал РИА Новости, что молится о жертвах теракта ВСУ в Херсонской области и их... РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T23:16:00+03:00
2026-01-01T23:16:00+03:00
2026-01-01T23:16:00+03:00
в мире
черное море
светлана петренко
владимир сальдо
альбир крганов
херсонская область
вооруженные силы украины
россия
Глава ДСМР молится о родственниках погибших в теракте ВСУ в Хорлах
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов рассказал РИА Новости, что молится о жертвах теракта ВСУ в Херсонской области и их родственниках, а также выразил соболезнования в связи с этой трагедией.
Ранее губернатор региона Владимир Сальдо
сообщил, что ВСУ
нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря
в Хорлах. По предварительным данным, пострадали более 50 человек, погибли 24 человека, в том числе ребенок. Позже официальный представитель СК РФ Светлана Петренко
сообщила РИА Новости, что возбуждено уголовное дело о теракте по факту гибели более 20 мирных жителей Херсонской области
в результате атаки ВСУ.
"От имени Духовного собрания мусульман России и от себя лично выражаю самые глубокие соболезнования родным и близким всех погибших и пострадавших в результате ночного удара... С особой болью в сердце воспринимается известие о гибели мирных людей, которые собрались, чтобы встретить Новый год, и чья жизнь была трагически прервана. Среди погибших - и дети, чья невинная душа не должна была столкнуться с ужасом насилия. Мы разделяем скорбь по тем, кто потерял своих близких, и молим Всевышнего Аллаха даровать им терпение, стойкость духа и утешение в этот нелёгкий час", - сказал муфтий.
По его словам, в такие моменты особенно остро осознаётся ценность каждой человеческой жизни, важность сохранения мира, безопасности и уважения друг к другу.
"Молим Всевышнего Аллаха сохранить мир в сердцах людей... Просим Всемилостивого Создателя упокоить души умерших, одарив их Своей милостью и миром, и ниспослать исцеление раненым, находящимся под медицинской помощью. Пусть Аллах благословит сердца родственников терпением и силой преодолеть испытание утраты и облегчит боль, которую невозможно измерить словами", - заключил муфтий.