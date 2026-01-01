https://ria.ru/20260101/khorly-2066000674.html
Власти окажут помощь семьям погибших и пострадавшим при атаке в Хорлах
Власти окажут помощь семьям погибших и пострадавшим при атаке в Хорлах - РИА Новости, 01.01.2026
Власти окажут помощь семьям погибших и пострадавшим при атаке в Хорлах
Правительству Херсонской области поручено принять необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим при атаке ВСУ в Хорлах, соответствующий... РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T23:02:00+03:00
2026-01-01T23:02:00+03:00
2026-01-01T23:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
черное море
россия
светлана петренко
владимир сальдо
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/01/2065925589_0:64:868:552_1920x0_80_0_0_0f2205fbd95fc031fa5d5132956694d1.jpg
https://ria.ru/20260101/khorly-2065997368.html
херсонская область
черное море
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/01/2065925589_0:0:868:651_1920x0_80_0_0_e8227a894fdb8319a17fd555de9345bc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , черное море, россия, светлана петренко, владимир сальдо, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Черное море, Россия, Светлана Петренко, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Власти окажут помощь семьям погибших и пострадавшим при атаке в Хорлах
Херсонским властям поручили помочь семьям погибших и пострадавшим в Хорлах