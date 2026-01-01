Рейтинг@Mail.ru
Установлены личности семерых погибших в результате атаки ВСУ в Хорлах
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:17 01.01.2026 (обновлено: 05:32 02.01.2026)
Установлены личности семерых погибших в результате атаки ВСУ в Хорлах
вооруженные силы украины, херсонская область , удар всу по хорлам в херсонской области
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Удар ВСУ по Хорлам в Херсонской области
Последствия атаки БПЛА ВСУ на кафе в поселке Хорлы
Последствия атаки БПЛА ВСУ на кафе в поселке Хорлы - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Херсонской области
Перейти в медиабанк
Последствия атаки БПЛА ВСУ на кафе в поселке Хорлы
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Установлены личности 7 погибших в результате атаки ВСУ в Хорлах, сообщает администрация Херсонской области в своем Telegram-канале.
"Херсонское областное бюро судебно-медицинской экспертизы опубликовало списки погибших при ударе ВСУ в Хорлах. На данный момент установлены личности семи погибших в результате удала БПЛА украинских террористов", - говорится в сообщении.
Сальдо рассказал о спасении людей из атакованного ВСУ кафе в Хорлах
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныХерсонская областьУдар ВСУ по Хорлам в Херсонской области
 
 
