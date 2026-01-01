https://ria.ru/20260101/khorly-2065997646.html
Установлены личности семерых погибших в результате атаки ВСУ в Хорлах
Установлены личности семерых погибших в результате атаки ВСУ в Хорлах
Установлены личности 7 погибших в результате атаки ВСУ в Хорлах, сообщает администрация Херсонской области в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.01.2026
Установлены личности семерых погибших в результате атаки ВСУ в Хорлах
