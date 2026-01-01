https://ria.ru/20260101/khorly-2065997368.html
Опубликованы списки погибших при ударе ВСУ в Хорлах
Опубликованы списки погибших при ударе ВСУ в Хорлах - РИА Новости, 01.01.2026
Опубликованы списки погибших при ударе ВСУ в Хорлах
Опубликован предварительный список погибших в результате атаки ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах, сообщает администрация Херсонской области. РИА Новости, 01.01.2026
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости.
Опубликован предварительный список погибших в результате атаки ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах, сообщает
администрация Херсонской области.
Список опубликован в Telegram-канале властей.
Так, на данный момент установлены личности семи погибших: 1977 года рождения, 1959 года рождения, 1995 года рождения, 1999 года рождения, 1970 года рождения, 1983 года рождения, 2008 года рождения.