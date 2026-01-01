Рейтинг@Mail.ru
Опубликованы списки погибших при ударе ВСУ в Хорлах - РИА Новости, 01.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:15 01.01.2026 (обновлено: 23:19 01.01.2026)
https://ria.ru/20260101/khorly-2065997368.html
Опубликованы списки погибших при ударе ВСУ в Хорлах
Опубликованы списки погибших при ударе ВСУ в Хорлах - РИА Новости, 01.01.2026
Опубликованы списки погибших при ударе ВСУ в Хорлах
Опубликован предварительный список погибших в результате атаки ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах, сообщает администрация Херсонской области. РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T22:15:00+03:00
2026-01-01T23:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
херсонская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/01/2065960309_0:237:868:725_1920x0_80_0_0_bd8ab3401c59b81a575a809dc848aeb3.jpg
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/01/2065960309_0:156:868:806_1920x0_80_0_0_462007e73a289548a980c93d7cea29b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Херсонская область
Опубликованы списки погибших при ударе ВСУ в Хорлах

В Херсонской области опубликовали список погибших при ударе ВСУ по Хорлам

© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской областиПоследствия атаки дронов ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области
Последствия атаки дронов ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской области
Последствия атаки дронов ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Опубликован предварительный список погибших в результате атаки ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах, сообщает администрация Херсонской области.
Список опубликован в Telegram-канале властей.
Так, на данный момент установлены личности семи погибших: 1977 года рождения, 1959 года рождения, 1995 года рождения, 1999 года рождения, 1970 года рождения, 1983 года рождения, 2008 года рождения.
Список погибших в результате атаки ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области
Список погибших в результате атаки ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Список погибших в результате атаки ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныХерсонская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала