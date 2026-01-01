Посол Белоруссии в России назвал террористической атакой удар ВСУ в Хорлах

МИНСК, 1 янв - РИА Новости. Посол Белоруссии в России Александр Рогожник направил соболезнования губернатору Херсонской области Владимиру Сальдо в связи с гибелью людей в результате удара беспилотников ВСУ, назвав эту атаку террористической.
Как сообщила дипмиссия Белоруссии в РФ, "посол Беларуси в России Александр Рогожник направил соболезнования губернатору Херсонской области Владимиру Сальдо".
"Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате террористической атаки по Херсонской области. Прошу передать пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - приводится текст соболезнования в Telegram-канале белорусского посольства.
В четверг губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По предварительным данным, пострадали более 50 человек, 24 человека погибли, в том числе ребенок. Позже официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что возбуждено уголовное дело о теракте по факту гибели более 20 мирных жителей.