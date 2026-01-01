Рейтинг@Mail.ru
Посол Белоруссии в России назвал террористической атакой удар ВСУ в Хорлах - РИА Новости, 01.01.2026
21:15 01.01.2026
Посол Белоруссии в России назвал террористической атакой удар ВСУ в Хорлах
Посол Белоруссии в России назвал террористической атакой удар ВСУ в Хорлах
Посол Белоруссии в России назвал террористической атакой удар ВСУ в Хорлах

МИНСК, 1 янв - РИА Новости. Посол Белоруссии в России Александр Рогожник направил соболезнования губернатору Херсонской области Владимиру Сальдо в связи с гибелью людей в результате удара беспилотников ВСУ, назвав эту атаку террористической.
Как сообщила дипмиссия Белоруссии в РФ, "посол Беларуси в России Александр Рогожник направил соболезнования губернатору Херсонской области Владимиру Сальдо".
Последствия атаки дронов ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Сальдо рассказал о спасении людей из атакованного ВСУ кафе в Хорлах
Вчера, 16:50
"Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате террористической атаки по Херсонской области. Прошу передать пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - приводится текст соболезнования в Telegram-канале белорусского посольства.
В четверг губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По предварительным данным, пострадали более 50 человек, 24 человека погибли, в том числе ребенок. Позже официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что возбуждено уголовное дело о теракте по факту гибели более 20 мирных жителей.
Председатель политической партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит в режиме видеоконференции прием граждан - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Медведев рассказал о возмездии для участников теракта в Хорлах
Вчера, 15:20
 
