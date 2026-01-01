Рейтинг@Mail.ru
Трое пострадавших от атаки ВСУ в Хорлах находятся в тяжелом состоянии - РИА Новости, 01.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:36 01.01.2026 (обновлено: 19:46 01.01.2026)
Трое пострадавших от атаки ВСУ в Хорлах находятся в тяжелом состоянии
Из десяти доставленных в Крым пострадавших от удара ВСУ по Хорлам в Херсонской области три пациента в тяжелом состоянии, остальные - средней степени тяжести,... РИА Новости, 01.01.2026
Трое пострадавших от атаки ВСУ в Хорлах находятся в тяжелом состоянии

В Крыму трое пострадавших от атаки ВСУ в Хорлах находятся в тяжелом состоянии

Медицинские работники и карета скорой медицинской помощи у центральной районной больницы Джанкоя, куда доставляют пострадавших после атаки БПЛА в Херсонской области
Медицинские работники и карета скорой медицинской помощи у центральной районной больницы Джанкоя, куда доставляют пострадавших после атаки БПЛА в Херсонской области
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Медицинские работники и карета скорой медицинской помощи у центральной районной больницы Джанкоя, куда доставляют пострадавших после атаки БПЛА в Херсонской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости. Из десяти доставленных в Крым пострадавших от удара ВСУ по Хорлам в Херсонской области три пациента в тяжелом состоянии, остальные - средней степени тяжести, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.
Ранее сообщалось, что десять пострадавших госпитализированы в больницы Крыма после атаки ВСУ в Херсонской области, среди них пятеро детей.
"Среди пострадавших три пациента находятся в тяжелом состоянии (в том числе один ребенок), остальные пациенты в состоянии средней степени тяжести", - говорится в сообщении.
В четверг губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По предварительным данным, пострадали более 50 человек, погибли 24 человека, в том числе ребенок. Позже официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что возбуждено уголовное дело о теракте по факту гибели более 20 мирных жителей Херсонской области в результате атаки ВСУ.
Автомобиль скорой медицинской помощи
В крымской больнице находится пострадавшая в Хорлах беременная женщина
