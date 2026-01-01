Трое пострадавших от атаки ВСУ в Хорлах находятся в тяжелом состоянии

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости. Из десяти доставленных в Крым пострадавших от удара ВСУ по Хорлам в Херсонской области три пациента в тяжелом состоянии, остальные - средней степени тяжести, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.