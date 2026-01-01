https://ria.ru/20260101/khorly-2065985002.html
Трое пострадавших от атаки ВСУ в Хорлах находятся в тяжелом состоянии
Трое пострадавших от атаки ВСУ в Хорлах находятся в тяжелом состоянии
Трое пострадавших от атаки ВСУ в Хорлах находятся в тяжелом состоянии
Из десяти доставленных в Крым пострадавших от удара ВСУ по Хорлам в Херсонской области три пациента в тяжелом состоянии, остальные - средней степени тяжести,... РИА Новости, 01.01.2026
