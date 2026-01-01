Рейтинг@Mail.ru
Десять пострадавших доставлены в Крым после атаки ВСУ в Хорлах - РИА Новости, 01.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:31 01.01.2026
Десять пострадавших доставлены в Крым после атаки ВСУ в Хорлах
Десять пострадавших доставлены в Крым после атаки ВСУ в Хорлах - РИА Новости, 01.01.2026
Десять пострадавших доставлены в Крым после атаки ВСУ в Хорлах
Десять пострадавших госпитализированы в больницы Крыма после атаки ВСУ в Херсонской области, среди них пятеро детей, сообщил журналистам министр здравоохранения РИА Новости, 01.01.2026
Десять пострадавших доставлены в Крым после атаки ВСУ в Хорлах

Десять пострадавших доставлены в больницы Крыма после атаки в Херсонской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМедицинские работники и карета скорой медицинской помощи у центральной районной больницы Джанкоя, куда доставляют пострадавших после атаки БПЛА в Херсонской области
Медицинские работники и карета скорой медицинской помощи у центральной районной больницы Джанкоя, куда доставляют пострадавших после атаки БПЛА в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Медицинские работники и карета скорой медицинской помощи у центральной районной больницы Джанкоя, куда доставляют пострадавших после атаки БПЛА в Херсонской области. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости. Десять пострадавших госпитализированы в больницы Крыма после атаки ВСУ в Херсонской области, среди них пятеро детей, сообщил журналистам министр здравоохранения республики Алексей Натаров.
В четверг губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По предварительным данным, пострадали более 50 человек, погибли 24 человека, в том числе ребенок. По его словам, тяжелораненых, среди которых есть дети, направили в Крым.
"На сегодняшний день, на данный момент у нас уже 10 пострадавших, которые находятся на территории республики... Пять детей у нас находятся в РДКБ (Республиканская детская клиническая больница – ред.)", - сообщил Натаров.
Последствия атаки дронов ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Сальдо рассказал о спасении людей из атакованного ВСУ кафе в Хорлах
