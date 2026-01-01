https://ria.ru/20260101/khorly-2065984123.html
Десять пострадавших доставлены в Крым после атаки ВСУ в Хорлах
Десять пострадавших доставлены в Крым после атаки ВСУ в Хорлах - РИА Новости, 01.01.2026
Десять пострадавших доставлены в Крым после атаки ВСУ в Хорлах
Десять пострадавших госпитализированы в больницы Крыма после атаки ВСУ в Херсонской области, среди них пятеро детей, сообщил журналистам министр здравоохранения РИА Новости, 01.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости. Десять пострадавших госпитализированы в больницы Крыма после атаки ВСУ в Херсонской области, среди них пятеро детей, сообщил журналистам министр здравоохранения республики Алексей Натаров.
В четверг губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По предварительным данным, пострадали более 50 человек, погибли 24 человека, в том числе ребенок. По его словам, тяжелораненых, среди которых есть дети, направили в Крым.
"На сегодняшний день, на данный момент у нас уже 10 пострадавших, которые находятся на территории республики... Пять детей у нас находятся в РДКБ (Республиканская детская клиническая больница – ред.)", - сообщил Натаров.