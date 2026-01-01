Ребенок, пострадавший от атаки ВСУ в Хорлах, находится в тяжелом состоянии

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости. Четверо детей, пострадавших от атаки ВСУ на Херсонскую область, находятся в стабильном состоянии, еще один - в тяжелом, сообщил журналистам министр здравоохранения Крыма Алексей Натаров.

В четверг губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По предварительным данным, пострадали более 50 человек, погибли 24 человека, в том числе ребенок. По его словам, тяжелораненых, среди которых есть дети, направили в Крым.