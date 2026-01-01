Рейтинг@Mail.ru
Ребенок, пострадавший от атаки ВСУ в Хорлах, находится в тяжелом состоянии - РИА Новости, 01.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:29 01.01.2026 (обновлено: 19:32 01.01.2026)
https://ria.ru/20260101/khorly-2065983880.html
Ребенок, пострадавший от атаки ВСУ в Хорлах, находится в тяжелом состоянии
Ребенок, пострадавший от атаки ВСУ в Хорлах, находится в тяжелом состоянии - РИА Новости, 01.01.2026
Ребенок, пострадавший от атаки ВСУ в Хорлах, находится в тяжелом состоянии
Четверо детей, пострадавших от атаки ВСУ на Херсонскую область, находятся в стабильном состоянии, еще один - в тяжелом, сообщил журналистам министр... РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T19:29:00+03:00
2026-01-01T19:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
республика крым
херсонская область
владимир сальдо
черное море
вооруженные силы украины
удар всу по хорлам в херсонской области
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/01/2065964175_0:127:3189:1921_1920x0_80_0_0_f64b783d428b45c328caea4c135b3377.jpg
https://ria.ru/20260101/vsu-2065964873.html
республика крым
херсонская область
черное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/01/2065964175_458:0:3189:2048_1920x0_80_0_0_6c4496ce30a4a11fa1516d3daaba51fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика крым, херсонская область , владимир сальдо, черное море, вооруженные силы украины, удар всу по хорлам в херсонской области
Специальная военная операция на Украине, Республика Крым, Херсонская область , Владимир Сальдо, Черное море, Вооруженные силы Украины, Удар ВСУ по Хорлам в Херсонской области
Ребенок, пострадавший от атаки ВСУ в Хорлах, находится в тяжелом состоянии

Ребенок, пострадавший от атаки ВСУ в Хорлах находится в тяжелом состоянии

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКареты скорой медицинской помощи у центральной районной больницы Джанкоя, куда доставляют пострадавших после атаки БПЛА в Херсонской области
Кареты скорой медицинской помощи у центральной районной больницы Джанкоя, куда доставляют пострадавших после атаки БПЛА в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Кареты скорой медицинской помощи у центральной районной больницы Джанкоя, куда доставляют пострадавших после атаки БПЛА в Херсонской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости. Четверо детей, пострадавших от атаки ВСУ на Херсонскую область, находятся в стабильном состоянии, еще один - в тяжелом, сообщил журналистам министр здравоохранения Крыма Алексей Натаров.
В четверг губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По предварительным данным, пострадали более 50 человек, погибли 24 человека, в том числе ребенок. По его словам, тяжелораненых, среди которых есть дети, направили в Крым.
"Четыре ребенка в стабильном состоянии, один ребенок находится в тяжелом состоянии", - сообщил Натаров.
Последствия атаки дронов ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Женщина с ребенком из-под Петербурга спаслись при атаке ВСУ в Хорлах
Вчера, 16:24
 
Специальная военная операция на УкраинеРеспублика КрымХерсонская областьВладимир СальдоЧерное мореВооруженные силы УкраиныУдар ВСУ по Хорлам в Херсонской области
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала