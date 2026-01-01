Рейтинг@Mail.ru
01.01.2026
Специальная военная операция на Украине
 
14:31 01.01.2026
https://ria.ru/20260101/khorly-2065948691.html
Львова-Белова заявила о готовности оказать поддержку пострадавшим в Хорлах
Львова-Белова заявила о готовности оказать поддержку пострадавшим в Хорлах
Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что после трагедии в Херсонской области находится на связи с региональным... РИА Новости, 01.01.2026
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
черное море
мария львова-белова
владимир сальдо
светлана петренко
вооруженные силы украины
херсонская область , россия, черное море, мария львова-белова, владимир сальдо, светлана петренко, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Черное море, Мария Львова-Белова, Владимир Сальдо, Светлана Петренко, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Львова-Белова заявила о готовности оказать поддержку пострадавшим в Хорлах

Львова-Белова сообщила о готовности помочь пострадавшим при ударе по Хорлам

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова . Архивное фото
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что после трагедии в Херсонской области находится на связи с региональным омбудсменом Ириной Кравченко и готова оказать необходимую поддержку.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По предварительным данным, пострадали более 50 человек, 24 человека погибли, в том числе ребенок. Позже официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что возбуждено уголовное дело о теракте по факту гибели более 20 мирных жителей Херсонской области в результате атаки ВСУ.
"Находимся на связи с региональным уполномоченным Ириной Кравченко. Готовы оказать необходимую поддержку", - написала Львова-Белова в своем Telegram-канале.
Она отметила, что, по предварительным данным, госпитализированы четверо детей, один ребенок находится в тяжелом состоянии, медики оказывают необходимую поддержку.
Последствия атаки дронов ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Киевский режим показал свое зверство, совершив атаку в Хорлах, заявили в ГД
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияЧерное мореМария Львова-БеловаВладимир СальдоСветлана ПетренкоВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
