Беспилотник, атаковавший Хорлы, сопровождал дрон-разведчик

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости. Атаковавшие кафе и гостиницу БПЛА в херсонском поселке Хорлы ждали над морем, первый БПЛА-разведчик направил их на объект, потом последовали еще два дрона, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.