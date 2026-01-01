https://ria.ru/20260101/kherson-2065960756.html
Беспилотник, атаковавший Хорлы, сопровождал дрон-разведчик
Атаковавшие кафе и гостиницу БПЛА в херсонском поселке Хорлы ждали над морем, первый БПЛА-разведчик направил их на объект, потом последовали еще два дрона,... РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T15:57:00+03:00
2026-01-01T15:57:00+03:00
2026-01-01T16:02:00+03:00
в мире, херсонская область , черное море, россия, владимир сальдо, светлана петренко, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Черное море, Россия, Владимир Сальдо, Светлана Петренко, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Беспилотник, атаковавший Хорлы, сопровождал дрон-разведчик
Сальдо: дрон-разведчик направлял атаку БПЛА в Хорлах