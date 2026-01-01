Рейтинг@Mail.ru
Беспилотник, атаковавший Хорлы, сопровождал дрон-разведчик - РИА Новости, 01.01.2026
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
15:57 01.01.2026 (обновлено: 16:02 01.01.2026)
Беспилотник, атаковавший Хорлы, сопровождал дрон-разведчик
Беспилотник, атаковавший Хорлы, сопровождал дрон-разведчик
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости. Атаковавшие кафе и гостиницу БПЛА в херсонском поселке Хорлы ждали над морем, первый БПЛА-разведчик направил их на объект, потом последовали еще два дрона, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Противник специально подобрал время. Беспилотники, видимо, висели где-то над морем, а первый беспилотник-разведчик направил их прямо в точку без нескольких минут до боев курантов. Это был первый беспилотник, потом второй, третий уже был с зажигательным взрывным снарядом", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По предварительным данным, пострадали более 50 человек, погибли 24 человека, в том числе ребенок. Позже официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что возбуждено уголовное дело о теракте по факту гибели более 20 мирных жителей Херсонской области в результате атаки ВСУ.
Последствия атаки дронов ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Сальдо опубликовал фото с места атаки ВСУ в Хорлах
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьЧерное мореРоссияВладимир СальдоСветлана ПетренкоВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
