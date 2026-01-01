https://ria.ru/20260101/kherson-2065955918.html
В Херсонской области тела погибших при атаке почти полностью сгорели
В Херсонской области тела погибших при атаке почти полностью сгорели - РИА Новости, 01.01.2026
В Херсонской области тела погибших при атаке почти полностью сгорели
Тела погибших при атаке ВСУ на кафе и гостиницу на побережье Черного моря в Херсонской области практически полностью сгорели, сообщил губернатор Херсонской... РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T15:19:00+03:00
2026-01-01T15:19:00+03:00
2026-01-01T15:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
происшествия
черное море
светлана петренко
россия
владимир сальдо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/01/2065947466_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_90260062bb64356c35f46fb22c9db90e.jpg
https://ria.ru/20260101/vsu-2065946738.html
херсонская область
черное море
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/01/2065947466_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_0f5830fec75fa78f8824ec8a54076859.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия, черное море, светлана петренко, россия, владимир сальдо, следственный комитет россии (ск рф), удар всу по хорлам в херсонской области
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Происшествия, Черное море, Светлана Петренко, Россия, Владимир Сальдо, Следственный комитет России (СК РФ), Удар ВСУ по Хорлам в Херсонской области
В Херсонской области тела погибших при атаке почти полностью сгорели
Сальдо: тела погибших при атаке на гостиницу практически полностью сгорели
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Тела погибших при атаке ВСУ на кафе и гостиницу на побережье Черного моря в Херсонской области практически полностью сгорели, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По предварительным данным, пострадали более 50 человек, 24 человека погибли, в том числе ребенок. Позже официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что возбуждено уголовное дело о теракте по факту гибели более 20 мирных жителей Херсонской области в результате атаки ВСУ.
"Идет идентификация тел. Тела полностью, практически, сгорели. На это просто страшно смотреть, как после ядерного удара, остались только силуэты, лежащие там после разбора завалов", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".