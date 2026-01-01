Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области тела погибших при атаке почти полностью сгорели - РИА Новости, 01.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:19 01.01.2026 (обновлено: 15:27 01.01.2026)
В Херсонской области тела погибших при атаке почти полностью сгорели
В Херсонской области тела погибших при атаке почти полностью сгорели - РИА Новости, 01.01.2026
В Херсонской области тела погибших при атаке почти полностью сгорели
Тела погибших при атаке ВСУ на кафе и гостиницу на побережье Черного моря в Херсонской области практически полностью сгорели, сообщил губернатор Херсонской... РИА Новости, 01.01.2026
В Херсонской области тела погибших при атаке почти полностью сгорели

Сальдо: тела погибших при атаке на гостиницу практически полностью сгорели

Последствия атаки БПЛА ВСУ на кафе в поселке Хорлы
Последствия атаки БПЛА ВСУ на кафе в поселке Хорлы - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Херсонской области
Перейти в медиабанк
Последствия атаки БПЛА ВСУ на кафе в поселке Хорлы. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Тела погибших при атаке ВСУ на кафе и гостиницу на побережье Черного моря в Херсонской области практически полностью сгорели, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По предварительным данным, пострадали более 50 человек, 24 человека погибли, в том числе ребенок. Позже официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что возбуждено уголовное дело о теракте по факту гибели более 20 мирных жителей Херсонской области в результате атаки ВСУ.
"Идет идентификация тел. Тела полностью, практически, сгорели. На это просто страшно смотреть, как после ядерного удара, остались только силуэты, лежащие там после разбора завалов", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".
Последствия атаки дронов ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
ВСУ атаковали Хорлы натовскими БПЛА, заявили в сопротивлении Херсона
Вчера, 14:07
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
Версия 2023.1 Beta
