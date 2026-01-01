Рейтинг@Mail.ru
16:17 01.01.2026 (обновлено: 23:42 01.01.2026)
Каллас устроила истерику из-за России
Каллас устроила истерику из-за России
Глава евродипломатии Кая Каллас вновь обвинила Россию в причастности к инцидентам, связанным с повреждением кабелей в Балтийском море. РИА Новости, 01.01.2026
в мире
россия
балтийское море
европа
кайя каллас
николай патрушев
мария захарова
нато
в мире, россия, балтийское море, европа, кайя каллас, николай патрушев, мария захарова, нато
В мире, Россия, Балтийское море, Европа, Кайя Каллас, Николай Патрушев, Мария Захарова, НАТО
© AP Photo / Virginia MayoКая Каллас
© AP Photo / Virginia Mayo
Кая Каллас. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас вновь обвинила Россию в причастности к инцидентам, связанным с повреждением кабелей в Балтийском море.
"Критически важная инфраструктура Европы по-прежнему подвержена высокому риску саботажа", — написала она в соцсети X.
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Каллас устроила истерику после сообщения об атаке на резиденцию Путина
31 декабря 2025, 16:06
Не приведя никаких доказательств, Каллас заявила, что с начала конфликта на Украине наблюдается "четкая тенденция к инцидентам в Балтийском море со стороны России".
Финские правоохранители в среду задержали судно, якобы повредившее подводный кабель телекоммуникационной компании Elisa, проложенный между Хельсинки и Таллином. По данным газеты Helsingin Sanomat, речь идет о судне Fitburg под флагом Сент-Винсента и Гренадин, следовавшем из России в Израиль.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Не было бы счастья, да России санкции помогли
31 декабря 2025, 08:00
Власти расследуют инцидент как причинение тяжкого ущерба и вмешательство в работу коммуникаций. По утверждениям издания Helsingin Sanomat, повреждены два кабеля, в том числе шведской компании Arelion.
Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев ранее отмечал, что череда странных происшествий с подводными кабелями и инцидентов с российскими судами говорит о том, что Запад всерьез решил повысить ставки, сделав Балтийское море ареной необъявленной гибридной войны.
Заявления о якобы причастности Москвы к подобным инцидентам нацелены на то, чтобы препятствовать экспорту российской нефти, отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, НАТО воспользовалась ситуацией для наращивания военного присутствия в Балтийском море.
Рига - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Прибалтика рискует превратиться в депрессивную зону, считают в РАН
30 декабря 2025, 01:40
 
