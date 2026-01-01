МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас вновь обвинила Россию в причастности к инцидентам, связанным с повреждением кабелей в Балтийском море.
"Критически важная инфраструктура Европы по-прежнему подвержена высокому риску саботажа", — написала она в соцсети X.
Каллас устроила истерику после сообщения об атаке на резиденцию Путина
31 декабря 2025, 16:06
Не приведя никаких доказательств, Каллас заявила, что с начала конфликта на Украине наблюдается "четкая тенденция к инцидентам в Балтийском море со стороны России".
Не было бы счастья, да России санкции помогли
31 декабря 2025, 08:00
Власти расследуют инцидент как причинение тяжкого ущерба и вмешательство в работу коммуникаций. По утверждениям издания Helsingin Sanomat, повреждены два кабеля, в том числе шведской компании Arelion.
Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев ранее отмечал, что череда странных происшествий с подводными кабелями и инцидентов с российскими судами говорит о том, что Запад всерьез решил повысить ставки, сделав Балтийское море ареной необъявленной гибридной войны.
Заявления о якобы причастности Москвы к подобным инцидентам нацелены на то, чтобы препятствовать экспорту российской нефти, отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, НАТО воспользовалась ситуацией для наращивания военного присутствия в Балтийском море.
Прибалтика рискует превратиться в депрессивную зону, считают в РАН
30 декабря 2025, 01:40